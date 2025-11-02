La nueva tarifa de la VTV en Provincia de Buenos Aires.

Quiénes están exentos del pago

En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa que contempla ciertos tipos de vehículos:

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos por debajo del haber mínimo y vehículos de bajo valor según la normativa local.

Personas con discapacidad que sean titulares de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas.

Discapacitados no titulares del vehículo, incluyendo padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes que utilicen el automóvil.

Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido por las autoridades. Por este motivo, es esencial que los conductores realicen esta inspección en tiempo y forma para evitar problemas al transitar.