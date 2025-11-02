La nueva tarifa de la VTV en Provincia de Buenos Aires
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los precios de la VTV en PBA y CABA
Para el mes de septiembre de 2025 está en vigencia un aumento del 25,5% en la tarifa de la VTV bonaerense tras varios meses de estar congelada. Con esta actualización, los costos quedaron así:
- Autos de hasta 2500 kg: $79.640
- Autos de más de 2500 kg: $143.353
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $47.784
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $71.676
- Motos entre 50 cc y 200 cc: $31.856
- Motos entre 200 cc y 600 cc: $47.784
- Motos de más de 600 cc: $63.712
En la Ciudad de Buenos Aires, los autos con más de cuatro años de antigüedad o más de 64.000 kilómetros deben hacer la VTV si o si. Desde junio que rige un incremento del 20% que llevó los valores a:
- Autos: $63.453
- Motos: $23.858
El certificado tiene validez por dos años si el vehículo no supera los 84.000 kilómetros y cuenta con entre cuatro y siete años de antigüedad. Una vez superados esos parámetros, la revisión pasa a ser anual.
Quiénes están exentos del pago
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores pueden estar exentos de pagar la VTV gracias a una normativa que contempla ciertos tipos de vehículos:
- Jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos por debajo del haber mínimo y vehículos de bajo valor según la normativa local.
- Personas con discapacidad que sean titulares de vehículos, ya sea con adaptaciones especiales o sin ellas.
- Discapacitados no titulares del vehículo, incluyendo padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes que utilicen el automóvil.
Circular sin la VTV vigente implica multas económicas y la posibilidad de que el vehículo sea retenido por las autoridades. Por este motivo, es esencial que los conductores realicen esta inspección en tiempo y forma para evitar problemas al transitar.
