Bodegón en Buenos Aires: el lugar donde encontrás la mejor milanesa de Argentina

Cómo llegar a "Don Ignacio"

Llegar a este bodegón es fácil y cómodo. Una alternativa muy utilizada es tomar la línea B del subte y bajarse en la estación Medrano. También se puede acceder en colectivo, ya que varias líneas como la 8, 86, 103 y 132 circulan por la zona, conectando distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el barrio de Almagro.