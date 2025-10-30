Bodegón en Buenos Aires: el lugar donde encontrás la mejor milanesa de Argentina
Ubicado en pleno corazón de Almagro, este recinto permite el acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Conocé los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones se encargan de recibir a cientos de comensales con los brazos abiertos y un amplio abanico de opciones para deleitar sus paladares. Sus platos abundantes y caseros, junto con un ambiente cálido y familiar, los convierten en lugares ideales para compartir momentos únicos.
Entre ellos, "Don Ignacio", en el barrio de Almagro, se destaca por su atención de primer nivel. Ofreciendo una experiencia gastronómica completa de martes a sábados, este sitio prepara la mejor milanesa de Buenos Aires, aunque también contiene otras propuestas tentadoras.
Las especialidades de "Don Ignacio"
Al igual que otros bodegones emblemáticos de la ciudad, este recinto presenta un menú generoso y diverso, donde las milanesas se llevan todos los elogios, servidas con una variedad de guarniciones que complementan cada plato.
- Milanesa Cuaba: combinación de muzzarella, ciruelas y panceta, obteniendo un contraste dulce y salado.
- La clásica provenzal: la tradicional, con queso y mezcla de ajo y perejil.
- Milanesa Don Ignacio: cargada de muzzarella, jamón, cebolla y con dos huevos fritos.
Dónde queda "Don Ignacio"
"Don Ignacio" está ubicado en Almagro, sobre la avenida Rivadavia 3439, en pleno corazón del barrio. Este restaurante combina la cultura tradicional porteña con detalles decorativos inspirados en el rock, recibiendo visitantes de martes a sábados.
Cómo llegar a "Don Ignacio"
Llegar a este bodegón es fácil y cómodo. Una alternativa muy utilizada es tomar la línea B del subte y bajarse en la estación Medrano. También se puede acceder en colectivo, ya que varias líneas como la 8, 86, 103 y 132 circulan por la zona, conectando distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el barrio de Almagro.
