Bodegón en Buenos Aires: el lugar que prepara una milanesa gigante y se destaca entre los mejores
Ubicado en Barracas, este recinto permite el acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Conocé todos los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones siguen siendo el punto de encuentro de cientos de familias que buscan despejarse y disfrutar de un momento único. En estos espacios la buena comida y la calidez se combinan con un solo objetivo: hacer de cada velada una experiencia atrapante.
Entre el amplio abanico de recintos, "La Flor de Barracas" es reconocida por sus milanesas gigantes y su ambiente familiar. Con una ubicación accesible y una atención cercana, se posiciona como uno de los restaurantes más elegidos del circuito gastronómico de CABA.
Las especialidades de "La Flor de Barracas"
Uno de los puntos más destacados de "La Flor de Barracas" es su extenso menú, compuesto por diferentes especialidades. Entre ellas, destacan las milanesas no solo por su sabor casero, sino también por su tamaño XXL. Además, las pastas con salsas artesanales, las clásicas picadas para compartir y las milanesas vegetarianas de calabaza o berenjena también son opciones muy elegidas.
Sin embargo, la estrella indiscutida del bodegón es la “Flor de Milanga”, una versión que combina queso fundido, arvejas, morrones, panceta y huevos fritos, acompañada por una generosa porción de papas. Este plato representa a la perfección el espíritu de este restaurante.
Dónde queda "La Flor de Barracas"
Situado en el corazón de Barracas, sobre la Avenida Suárez, este bodegón esta ubicado en una zona privilegiada que facilita su acceso desde cualquier rincón de la ciudad. Además, abre sus puertas durante todo el día, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para un desayuno rápido como para una cena entre amigos.
Cómo llegar a "La Flor de Barracas"
Acceder a "La Flor de Barracas" resulta muy sencillo, ya que se encuentra bien conectada con distintos medios de transporte. Para quienes eligen el subte, la línea C se deben bajar en la estación Constitución, mientras que varias líneas de colectivo, como la 4, 45, 101 y 146, también cuentan con paradas a escasos metros del local.
