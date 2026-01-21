Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes donde se puede comer la mejor polenta de la ciudad

Luego de un período de cierre a principios de los 2000, el local recuperó su encanto y volvió a convertirse en un lugar de encuentro para quienes aprecian la cocina casera y los sabores llenos de historia.

Entre sus platos más destacados se encuentra la polenta con ragú de cordero y hongos, una combinación sabrosa y que conquistó a los clientes más exigentes. Saeta Café está ubicado en la calle Chile 600 y abre sus puertas de martes a domingo.