Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes donde se puede comer la mejor polenta de la ciudad
Con ambientes familiares y platos abundantes, estos sitios mantienen viva la esencia de la cocina porteña en cada uno de sus rincones. Los detalles en la nota.
En la gastronomía argentina, existen platos tradicionales que nunca pasan de moda, y la polenta es uno de ellos. Aunque suele relacionarse con el invierno, su sabor y versatilidad la hace disfrutable durante todo el año. Sin embargo, no todos los bodegones de Buenos Aires preparan este icónico plato de manera correcta.
En la ciudad, este clásico mantiene su lugar en la mesa gracias a bodegones y restaurantes que logran prepararla con una textura suave y cremosa, capaz de conquistar a cualquier comensal. Entre los establecimientos destacados se encuentran Saeta Café y Perón Perón Restó Bar, donde la polenta se cocina a fuego lento.
Las especialidades de Perón Perón Restó Bar
Con locales en Palermo, San Telmo y Lanús, Perón Perón Restó Bar se consolidó como un referente donde la gastronomía se entrelaza con la historia y la identidad cultural argentina.
Entre sus especialidades, destaca el “Peroncho hasta los huesos”: un osobuco cocido lentamente durante varias horas hasta lograr una textura tierna y jugosa. Se sirve en una paellera, acompañado de una abundante porción de polenta cremosa, ofreciendo un plato que refleja la esencia porteña.
- San Telmo: Bolívar 813. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
- Lanús: 9 de Julio 1999. Abre de martes a domingos, de 9 a 01.
- Palermo: Lavalleja 1388. Abre de lunes a sábados, de 9:30 a 02.
Las especialidades de Saeta Café
En el corazón de San Telmo, Saeta Café continúa una tradición que se remonta a 1962, cuando una familia española decidió abrir este espacio en una de las esquinas más clásicas del barrio.
Luego de un período de cierre a principios de los 2000, el local recuperó su encanto y volvió a convertirse en un lugar de encuentro para quienes aprecian la cocina casera y los sabores llenos de historia.
Entre sus platos más destacados se encuentra la polenta con ragú de cordero y hongos, una combinación sabrosa y que conquistó a los clientes más exigentes. Saeta Café está ubicado en la calle Chile 600 y abre sus puertas de martes a domingo.
