Bodegón de Buenos Aires: el restaurante donde reina el asado y es riquísimo

Dentro de ese universo, el asado ocupa un lugar sagrado en la cultura gastronómica argentina, aunque en los bodegones porteños predominan las milanesas, las pastas y los guisos. Sin embargo, a metros del Obelisco, el "Bodegón de Marga" se convirtió, desde hace más de cuatro décadas, en uno de los recintos donde el asado sigue siendo protagonista, acompañado por una carta amplia, pensada para conquistar a todo tipo de paladares.