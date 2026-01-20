Bodegón de Buenos Aires: el restaurante donde reina el asado y es riquísimo
Con diferentes cortes de carne y cuatro décadas de historia, este emblemático recinto porteño se ubica en el barrio de Monserrat. Los detalles.
En la Ciudad de Buenos Aires, los bodegones siguen siendo sinónimo de tradición, con ambientes familiares, porciones abundantes y precios amigables para el bolsillo. Estas características hacen que cada espacio sea una opción conveniente para sumergirse en sus platos cargados de sabor.
Dentro de ese universo, el asado ocupa un lugar sagrado en la cultura gastronómica argentina, aunque en los bodegones porteños predominan las milanesas, las pastas y los guisos. Sin embargo, a metros del Obelisco, el "Bodegón de Marga" se convirtió, desde hace más de cuatro décadas, en uno de los recintos donde el asado sigue siendo protagonista, acompañado por una carta amplia, pensada para conquistar a todo tipo de paladares.
Las especialidades de "Bodegón de Marga"
Aunque la carta es amplia, la mayoría va directo a lo mismo: la carne. La parrilla es el corazón del bodegón y concentra sus platos más buscados, con cortes bien hechos, abundantes y de calidad única. Estas son las especialidades que sobresalen en el menú:
- Parrillada completa
- Lomo
- Provoleta
- Bife de chorizo
- Asado de tira
- Milanesa napolitana
- Bife de costilla
- Tallarines
- Sorrentinos
- Flan
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "Bodegón de Marga"
Este restaurante función en el corazón de Monserrat, sobre la Avenida Independencia al 300. Además, abre sus puertas de domingo a viernes, entre las 10 y las 16, y propone una experiencia bien porteña: un espacio cálido pensado para disfrutar de una extensa y variada carta, donde cada plato desconecta del ritmo frenético del centro porteño.
Cómo llegar a "Bodegón de Marga"
Llegar al "Bodegón de Marga" es simple, ya que se encuentra en una zona muy bien conectada del centro porteño. Quienes se mueven en subte pueden bajarse en la estación Independencia, punto de combinación de las líneas C y E, y caminar apenas unos metros hasta el local.
También es una opción práctica para quienes viajan en colectivo: varias líneas atraviesan o bordean la avenida, como la 6, 59, 86, 96 y 151, lo que permite acceder desde distintos puntos de la ciudad sin complicaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario