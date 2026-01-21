Explota el "golpe de maquininha": las redes estallaron y el Balneario 12 de Mar del Plata salió ganando
La nueva estafa en Brasil se hace sentir en redes y la ciudad de Mar del Plata saca pecho ante esa situación.
El “golpe de maquininha” en Brasil no solo generó preocupación entre los turistas argentinos, sino que también desató una ola de memes en redes sociales, donde el humor funcionó como catarsis y, al mismo tiempo, como advertencia. En ese festival de ironías, Mar del Plata y la Costa Atlántica quedaron, una vez más, bien paradas frente a los destinos del exterior.
Y en ese revoleo, otra vez se hizo viral el dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, Augusto Digiovanni, quien hace tiempo viene marcando que es muchos mejor vacaciones en la Argentina antes que en Brasil: "primero lo nuestro", fue su frase.
En X (ex Twitter), Instagram y TikTok comenzaron a circular imágenes y videos que muestran tarjetas “llorando”, resúmenes bancarios imposibles de explicar y frases como “fui a Brasil por una caipirinha y volví pagando un auto”. El denominador común: la desconfianza hacia las terminales de cobro y el miedo a que el monto final no sea el acordado.
“En Mar del Plata el único golpe es el de la ola”
Uno de los memes más compartidos contrasta una maquinita en Brasil con números descontrolados y, del otro lado, una imagen de la playa marplatense con la frase:
“En Mar del Plata el único golpe es el de la ola”.
Otro ironiza:
“Brasil: mirá la maquinita. Mar del Plata: mirá el mar”, en clara defensa de la tranquilidad que ofrece vacacionar en la Costa argentina.
Humor, pero también advertencia
Más allá de la risa, muchos usuarios remarcan que los memes reflejan experiencias reales de turistas que denunciaron cobros indebidos, montos inflados o consumos desconocidos. En ese contexto, el humor digital terminó funcionando como una alerta colectiva, especialmente para quienes están planificando sus vacaciones.
“Prefiero un churro caro en la playa que un resumen impagable en dólares”, dice otro de los posteos virales que circulan junto a fotos de Punta Mogotes y Playa Bristol.
Mar del Plata, protagonista inesperada
Sin proponérselo, la ciudad volvió a quedar en el centro de la conversación. Los memes destacan precios claros, medios de pago conocidos y la posibilidad de reclamar en el momento, además del valor simbólico de vacacionar “sin sorpresas”.
Mientras el “golpe de maquininha” se convierte en tendencia y en chiste recurrente en redes, Mar del Plata capitaliza el contraste: descanso, playa y consumo sin desconfianza. A veces, en vacaciones, la tranquilidad vale más que cualquier pasaje al exterior.
