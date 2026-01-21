Explota el "golpe de maquininha": las redes estallaron y el Balneario 12 de Mar del Plata salió ganando

Otro ironiza:

“Brasil: mirá la maquinita. Mar del Plata: mirá el mar”, en clara defensa de la tranquilidad que ofrece vacacionar en la Costa argentina.

Humor, pero también advertencia

Más allá de la risa, muchos usuarios remarcan que los memes reflejan experiencias reales de turistas que denunciaron cobros indebidos, montos inflados o consumos desconocidos. En ese contexto, el humor digital terminó funcionando como una alerta colectiva, especialmente para quienes están planificando sus vacaciones.

“Prefiero un churro caro en la playa que un resumen impagable en dólares”, dice otro de los posteos virales que circulan junto a fotos de Punta Mogotes y Playa Bristol.

Mar del Plata, protagonista inesperada

Sin proponérselo, la ciudad volvió a quedar en el centro de la conversación. Los memes destacan precios claros, medios de pago conocidos y la posibilidad de reclamar en el momento, además del valor simbólico de vacacionar “sin sorpresas”.

Mientras el “golpe de maquininha” se convierte en tendencia y en chiste recurrente en redes, Mar del Plata capitaliza el contraste: descanso, playa y consumo sin desconfianza. A veces, en vacaciones, la tranquilidad vale más que cualquier pasaje al exterior.