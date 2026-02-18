Brasil 2026: el destino lejos del ruido ideal para relajarse en la playa
Se ubica a pocos kilómetros de Florianópolis y sus playas son perfectas para surfear en medio de dunas y vegetación. Dónde queda y cómo llegar.
Elegir un destino turístico en Sudamérica puede ser complicado ante tanta variedad de opciones: playas extensas, sierras o montañas son algunas de las alternativas más buscadas por los visitantes en cada receso. Estos sitios se caracterizan por ofrecer una gran conexión con la naturaleza, aportando tranquilidad y calidez durante el descanso.
En este contexto, Garopaba, en el litoral sur de Brasil, se destaca por su encanto intacto y sus playas abiertas perfectas para sumergirse en cualquier momento del día. Además, las playas Ferrugem y Silveira son ideales para surfear entre dunas y vegetación.
Qué se puede hacer en Garopaba
En Garopaba, los visitantes pueden disfrutar de sus playas de aguas tranquilas como Praia da Vigia y Garopaba central, ideales para nadar, relajarse y tomar sol en todo momento. Para los amantes del surf, Ferrugem y Silveira, con olas consistentes, son perfectas para practicar el deporte entre paisajes de dunas y vegetación nativa.
Además, los miradores naturales ofrecen panorámicas únicas del litoral, mientras que las bahías protegidas permiten observar delfines y otras especies marinas en su hábitat, consolidando a Garopaba como un destino donde la naturaleza y la tranquilidad se fusionan con el objetivo de atraer turistas durante todo el año.
Dónde queda Garopaba
Este pueblo se encuentra en la costa sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, a pocos kilómetros de Florianópolis. Es un pequeño sitio costero que combina acceso al océano con un entorno natural preservado, rodeado de dunas y playas que ofrecen un descanso auténtico lejos de los grandes epicentros.
Cómo llegar a Garopaba
Para llegar desde Florianópolis, se puede tomar la carretera BR-101 hacia el sur y luego desviarse por la SC-434, un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros que se completa en alrededor de una hora y media. Otra alternativa es llegar desde el aeropuerto de Florianópolis en auto o transfer, aunque también hay autobuses directos hasta el pueblo costero.
