Brasil 2026: el destino lejos del ruido ideal para relajarse en la playa

Cómo llegar a Garopaba

Para llegar desde Florianópolis, se puede tomar la carretera BR-101 hacia el sur y luego desviarse por la SC-434, un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros que se completa en alrededor de una hora y media. Otra alternativa es llegar desde el aeropuerto de Florianópolis en auto o transfer, aunque también hay autobuses directos hasta el pueblo costero.