Escapadas en Buenos Aires: el pueblo cercano a Chacabuco que se destaca por sus alfajores

Su entorno está marcado por campos agrícolas y paisajes abiertos característicos de la región pampeana, lo que le da un encanto especial para quienes buscan tranquilidad y aire libre.

Cómo llegar a "Rawson"

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder en auto tomando la Ruta Nacional 7 hasta Chacabuco y luego enlazando con la Ruta Provincial 51 hacia Rawson.

El trayecto demanda alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito, y el camino se encuentra en buenas condiciones, lo que facilita organizar una visita corta sin demasiada planificación previa.

Para quienes buscan un plan diferente, con sabores artesanales y espíritu de pueblo, Rawson aparece como una alternativa cada vez más elegida dentro de las escapadas en la provincia de Buenos Aires.