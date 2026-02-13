Escapadas en Buenos Aires: el pueblo cercano a Chacabuco que se destaca por sus alfajores
En plena llanura bonaerense, un pequeño pueblo rural comienza a captar la atención de quienes buscan una escapada distinta, con sabores caseros y tradiciones.
Con calles de tierra, casas bajas y ese ritmo pausado típico del interior, el destino se convirtió en una opción ideal para cortar con la rutina sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué se puede hacer en "Rawson"
El gran emblema del pueblo es la Fiesta del Alfajor Artesanal, un evento que año tras año reúne a productores locales, emprendedores y visitantes de distintos puntos de la provincia. Durante la celebraciónse pueden degustar alfajores de múltiples sabores, participar en concursos, recorrer puestos gastronómicos y disfrutar de espectáculos artísticos y desfiles tradicionales.
Más allá del evento principal, el pueblo ofrece propuestas simples pero encantadoras:
Caminatas por calles tranquilas y plazas históricas.
Visitas a la parroquia local y antiguas casonas que conservan la arquitectura típica rural.
Recorridos por los campos de la llanura pampeana.
Degustación de platos caseros elaborados con recetas familiares.
El clima templado y los amplios atardeceres completan una experiencia ideal para descansar y reconectar con la naturaleza. Además, Rawson mantiene vivas sus costumbres con celebraciones patronales, ferias y encuentros comunitarios que refuerzan su identidad.
Dónde queda "Rawson"
Rawson se encuentra en el partido de Chacabuco, en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada a aproximadamente 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que la convierte en un destino perfecto para una escapada de fin de semana.
Su entorno está marcado por campos agrícolas y paisajes abiertos característicos de la región pampeana, lo que le da un encanto especial para quienes buscan tranquilidad y aire libre.
Cómo llegar a "Rawson"
Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder en auto tomando la Ruta Nacional 7 hasta Chacabuco y luego enlazando con la Ruta Provincial 51 hacia Rawson.
El trayecto demanda alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito, y el camino se encuentra en buenas condiciones, lo que facilita organizar una visita corta sin demasiada planificación previa.
Para quienes buscan un plan diferente, con sabores artesanales y espíritu de pueblo, Rawson aparece como una alternativa cada vez más elegida dentro de las escapadas en la provincia de Buenos Aires.
