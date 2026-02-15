Brasil: el destino con unas playas increíbles y únicas

Cómo llegar a Ilha Grande

Para llegar a Ilha Grande desde Argentina, primero hay que volar unas tres horas hasta Río de Janeiro y, ya en Brasil, trasladarse a los puertos de Angra dos Reis o Conceição de Jacareí, este último más cercano y menos concurrido. Desde allí salen escunas y lanchas rápidas hacia Vila do Abraão, el principal poblado de la isla, en un viaje marítimo que dura entre una y dos horas según la embarcación y el clima.