Brasil: el destino con unas playas increíbles y únicas
Integrado en un archipiélago único, este destino invita a descubrir algunas de las mejores costas del país en un recorrido ideal para disfrutar paisajes.
Referente del turismo en Brasil, Ilha Grande sobresale como uno de los destinos naturales más impactantes del país, a solo 125 kilómetros de Río de Janeiro. Su entorno virgen y sus playas paradisíacas la convierten en una escapada muy elegida por viajeros que buscan naturaleza y mar cristalino.
La isla alberga la icónica playa Lopes Mendes, famosa por su arena blanca y aguas transparentes, y reúne 193 km² de selva tropical, montañas y 106 playas protegidas. Sin autos ni rutas, Ilha Grande se explora por senderos o en barco, con propuestas como snorkel, buceo, trekkings y excursiones desde Vila do Abraão hacia cascadas y rincones intactos de la mata atlántica.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
La isla despliega una amplia variedad de propuestas para aprovechar al máximo la naturaleza de Ilha Grande, desde playas paradisíacas hasta experiencias en selva y mar que la posicionan entre los destinos más completos del turismo en Brasil.
- Recorrer sus 106 playas, con la emblemática Lopes Mendes de arena blanca y olas ideales para surf, o las más aisladas Dois Rios y Aventureiro en el sur, perfectas para quienes buscan calma total.
- Hacer snorkel y buceo en la costa norte, sobre todo en Laguna Azul, donde el agua transparente permite observar peces tropicales en su ambiente natural.
- Visitar cascadas ocultas cerca de playa Feiticeira, un rincón de agua dulce ideal para refrescarse tras una caminata.
- Caminar por las trilhas que cruzan la mata atlántica, con senderos de distintas dificultades aptos para todo tipo de viajeros.
- Sumarse a salidas en barco desde el muelle de Vila do Abraão, el principal centro de la isla con hospedajes, gastronomía y agencias de excursiones.
- Probar la cocina local, en especial pescados frescos preparados en la playa durante recorridos organizados.
Dónde queda Ilha Grande
Ubicada en el litoral del estado de Río de Janeiro, dentro del archipiélago de Angra dos Reis, Ilha Grande se encuentra a unos 125 kilómetros de la ciudad carioca y puede visitarse fácilmente desde embarcaderos cercanos como Conceição de Jacareí.
Cómo llegar a Ilha Grande
Para llegar a Ilha Grande desde Argentina, primero hay que volar unas tres horas hasta Río de Janeiro y, ya en Brasil, trasladarse a los puertos de Angra dos Reis o Conceição de Jacareí, este último más cercano y menos concurrido. Desde allí salen escunas y lanchas rápidas hacia Vila do Abraão, el principal poblado de la isla, en un viaje marítimo que dura entre una y dos horas según la embarcación y el clima.
