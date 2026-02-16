Fin de semana extralargo de Carnaval: cuáles son los destinos turísticos más elegidos
La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, difundió que la ocupación hotelera en los principales destinos rondó el 90%.
El fin de semana extralargo de Carnaval volvió a mostrarse como uno de los principales motores del turismo interno, con miles de personas que aprovecharon los feriados para realizar escapadas cortas a distintos puntos del país en medio del periodo en el que también se desarrollan las vacaciones estivales.
Según datos difundidos por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, junto al Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la ocupación hotelera promedio alcanzó el 90% en los principales destinos turísticos del país.
De acuerdo al relevamiento de organismos provinciales y municipales realizado por los mencionados organismos, de las 121 localidades y áreas turísticas analizadas, el 31% superó el 90% de reservas en diversas categorías de alojamiento.
Mar de las Pampas lideró el ranking de ocupación con un 94%, seguida por Mar Azul (93%) y Las Gaviotas (91%). Se trata, como se sabe, de pequeñas poblaciones bonaerenses costeras, con poca oferta hotelera, que se encuentran en el mismo sector a escasa distancia entre ellas.
Las celebraciones de Carnaval en el norte argentino volvieron a ser el gran atractivo. Muchas localidades de Jujuy registraron ocupación plena, mientras que en la Quebrada se alcanzó hasta un 95%. En Salta, en tanto, la ocupación promedio fue del 70%, con picos que superaron el 85% en Cafayate.
En el litoral el movimiento también fue muy intenso, con Corrientes y Entre Ríos como epicentros carnavales. En el segundo caso, Gualeguaychú alcanzó una ocupación cercana al 86%, mientras que en la ciudad de Corrientes la actividad turística promedió el 81%.
En la región patagónica, Tierra del Fuego volvió a superar el 90%, mientras que Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful sobrepasaron el 70%. En Cuyo, los principales puntos turísticos de Mendoza superaron el 80%, y en San Luis el promedio rondó el 81%.
Además, las fiestas regionales resultaron determinantes en el movimiento turístico. En La Rioja, la Fiesta Nacional de la Chaya elevó la ocupación por encima del 90%, mientras que en Córdoba, el Cosquín Rock impulsó el promedio provincial a más del 85%, con más arribos que el año pasado.
