Fin de semana extralargo de Carnaval: cuáles son los destinos turísticos más elegidos

En el litoral el movimiento también fue muy intenso, con Corrientes y Entre Ríos como epicentros carnavales. En el segundo caso, Gualeguaychú alcanzó una ocupación cercana al 86%, mientras que en la ciudad de Corrientes la actividad turística promedió el 81%.

En la región patagónica, Tierra del Fuego volvió a superar el 90%, mientras que Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful sobrepasaron el 70%. En Cuyo, los principales puntos turísticos de Mendoza superaron el 80%, y en San Luis el promedio rondó el 81%.

Además, las fiestas regionales resultaron determinantes en el movimiento turístico. En La Rioja, la Fiesta Nacional de la Chaya elevó la ocupación por encima del 90%, mientras que en Córdoba, el Cosquín Rock impulsó el promedio provincial a más del 85%, con más arribos que el año pasado.