Escapadas en Buenos Aires: el pueblo en medio del campo con construcciones antiguas y mucha paz
Calles de tierra, casas bajas, árboles frondosos y un silencio que solo interrumpen los pájaros forman parte de un paisaje ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.
En tiempos donde el turismo exprés gana terreno, cada vez más personas eligen destinos tranquilos, sin multitudes ni grandes infraestructuras. Este pequeño pueblo bonaerense se transformó en una opción perfecta para una escapada de fin de semana, con propuestas simples pero auténticas: gastronomía casera, caminatas sin apuro y contacto directo con la naturaleza.
Lejos del ruido, los semáforos y los centros comerciales, este lugar ofrece algo que no siempre es fácil de encontrar: calma real.
Qué se puede hacer en Cucullú
El principal atractivo de Cucullú es justamente su tranquilidad. No hay un cronograma de actividades ni espectáculos masivos. El plan es frenar y dejar que el tiempo pase más lento.
Las caminatas por sus calles de tierra permiten apreciar construcciones antiguas que conservan el espíritu de principios del siglo XX. También se puede recorrer la plaza central, sentarse a tomar mate bajo la sombra de los árboles o simplemente disfrutar del silencio del campo.
Cada tanto se organizan ferias de productores locales donde se consiguen dulces caseros, pan recién horneado, embutidos artesanales y piezas de artesanía. La propuesta gastronómica es otro de los puntos fuertes: restaurantes y almacenes de campo ofrecen guisos, pastas, empanadas y estofados en porciones abundantes, con recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación.
Para quienes desean pasar la noche, hay cabañas y hospedajes rurales atendidos por familias del lugar. El trato cercano y los desayunos caseros completan una experiencia que invita a bajar un cambio.
Dónde queda Cucullú
Cucullú se encuentra en el partido de San Andrés de Giles, a unos 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está rodeado de campos y caminos rurales que lo conectan con otras localidades como Azcuénaga y Villa Espil.
Aunque no es uno de los destinos más promocionados de la provincia, en los últimos años comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan escapadas cortas sin recorrer grandes distancias.
El trazado del pueblo mantiene su esencia original: no hay grandes cadenas comerciales ni estructuras modernas que rompan con su identidad rural. Ese perfil sencillo es, justamente, lo que lo convierte en un lugar especial para el turismo de descanso.
Cómo llegar a Cucullú
Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder por la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles y, desde allí, continuar por rutas provinciales y caminos rurales en buen estado. El viaje en auto no suele superar las dos horas, lo que lo convierte en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.
No cuenta con transporte público directo desde CABA, pero se puede combinar tren o micro hasta localidades cercanas como Luján o San Andrés de Giles y luego completar el trayecto en remis o vehículo particular.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario