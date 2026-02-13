Escapadas en Buenos Aires: el pueblo en medio del campo con construcciones antiguas y mucha paz

Para quienes desean pasar la noche, hay cabañas y hospedajes rurales atendidos por familias del lugar. El trato cercano y los desayunos caseros completan una experiencia que invita a bajar un cambio.

Dónde queda Cucullú

Cucullú se encuentra en el partido de San Andrés de Giles, a unos 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está rodeado de campos y caminos rurales que lo conectan con otras localidades como Azcuénaga y Villa Espil.

Aunque no es uno de los destinos más promocionados de la provincia, en los últimos años comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan escapadas cortas sin recorrer grandes distancias.

El trazado del pueblo mantiene su esencia original: no hay grandes cadenas comerciales ni estructuras modernas que rompan con su identidad rural. Ese perfil sencillo es, justamente, lo que lo convierte en un lugar especial para el turismo de descanso.

Cómo llegar a Cucullú

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder por la Ruta Nacional 7 hasta San Andrés de Giles y, desde allí, continuar por rutas provinciales y caminos rurales en buen estado. El viaje en auto no suele superar las dos horas, lo que lo convierte en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.

No cuenta con transporte público directo desde CABA, pero se puede combinar tren o micro hasta localidades cercanas como Luján o San Andrés de Giles y luego completar el trayecto en remis o vehículo particular.