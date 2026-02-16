El pueblo de las pasarelas de madera: el paraíso oculto de Chile muy cerca de la Argentina
Se trata de Tortel, un rincón de la Patagonia chilena sin calles ni autos. Naturaleza virgen, glaciares y una arquitectura única. Cómo llegar desde la frontera.
En el extremo sur de Chile, entre ríos y bosques, se encuentra Tortel, un rincón que combina naturaleza, tranquilidad y paisajes atrapantes que permiten una conexión única con el ambiente. Este pintoresco pueblo se distingue por sus pasarelas de madera que conectan cada rincón, ofreciendo un recorrido entre casas y arquitecturas.
Con la calidez de sus habitantes, Tortel se convirtió en un destino cada vez más elegido por los argentinos gracias a su cercanía con el paso fronterizo Paso del Águila. Esta característica lo posiciona como uno de los mejores destinos de Sudamérica para vacacionar durante este año.
Qué se puede hacer en Tortel
En Tortel, los visitantes pueden recorrer sus famosas pasarelas de madera, que unen casas, muelles y miradores, ofreciendo un paseo distinto al de las calles tradicionales y vistas panorámicas del río Baker y los bosques circundantes.
También es posible realizar excursiones por los fiordos, acercándose a glaciares y disfrutando del impresionante paisaje patagónico. Quienes quieran probar la gastronomía local encontrarán platos típicos de la región, con sabores auténticos que reflejan la tradición culinaria de Aysén.
Dónde queda Tortel
Tortel se encuentra dentro de la provincia de Capitán Prat, en la región de Aysén. Su cercanía al Paso del Águila, uno de los pasos fronterizos hacia Argentina, lo convierte en un destino fácil de visitar para turistas que desean conocer y sumergirse en las atracciones del territorio chileno.
Cómo llegar a Tortel
Para llegar a este sitio, lo más práctico es volar hasta Coyhaique y luego recorrer aproximadamente 500 kilómetros por la Ruta Austral. El trayecto dura unas seis horas y atraviesa montañas, ríos y bosques de la Patagonia, regalando vistas espectaculares a lo largo del camino.
