Sergio Palazzo enumeró las "mentiras" de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Despidos con plata de Anses

Sergio Omar Palazzo reforma laboral

"El gobierno de Milei crea en la Reforma Laboral algo que se llama FAL, Fondo de Asistencia Laboral, ¿saben qué es esto? quitarle la plata de los jubilados ya que las empresas pagarán un 3% menos de cargas sociales y con esa plata crean un fondo para que luego sea utilizado por las empresas para poder despedir trabajadores. Es decir con la plata que le corresponde a los jubilados y no le dan el aumento digno que se merecen, van a utilizarla para dársela a las grandes empresas para que despidan trabajadores. Esa es la reforma laboral de Milei".

Quita de derechos

"¿Sabías que la reforma laboral que propone Milei puede a partir de ahora quitarte derechos? En la actualidad vos no podés renunciar, por ley, a tis derechos del contrato de trabajo. A partir de ahora te pueden hacer renunciar a esos derechos y con la simple homologación del ministerio de Trabajo vos perderías tus derechos del contrato individual".

NOTA EN DESARROLLO