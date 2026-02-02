Es un "Lugar Mágico": el pueblo salteño donde se come el mejor tamal del país y te olvidás del estrés
Queda a 40 km de la capital y es un refugio de paz. Fue declarado "Lugar Mágico" y ofrece paisajes increíbles. El destino ideal para desconectar de todo.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En el corazón del Valle de Lerma, está Chicoana, un pueblo se presenta como un destino ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y reconectar con lo esencial: buena comida, aire puro y un entorno profundamente cultural.
Este pequeño pueblo fue declarado "Lugar Mágico" por la provincia de Salta, y no es casualidad. Allí se respira una calma que parece de otro tiempo: las calles conservan casonas centenarias, las plazas están rodeadas de árboles nativos y la música folklórica suena en cada celebración. A todo eso se suma una identidad muy marcada, con raíces indígenas, espíritu gaucho y devoción religiosa.
Qué se puede hacer en Chicoana
En sus alrededores se pueden realizar trekking, cabalgatas, visitas a fincas y recorridos por miradores con vistas imponentes. Muy cerca, la Cuesta del Obispo y la Quebrada de Escoipe son dos joyas naturales para quienes disfrutan de la montaña y la observación de aves.
Además, el pueblo es sede del Festival del Tamal, que se celebra cada julio junto al Encuentro Nacional de Doma. Allí, cocineras locales comparten su saber ancestral en un evento que reúne cultura, tradición y sabores únicos: el tamal es el corazón gastronómico de Chicoana, preparado con maíz, carne, huevo y especias según recetas que se transmiten de generación en generación.
Durante el año, también hay misachicos, ferias artesanales y festivales folklóricos donde más de 300 músicos y bailarines locales mantienen viva la identidad de la comunidad.
Dónde queda Chicoana
Chicoana se ubica a solo 40 kilómetros de la ciudad de Salta, en el corazón del Valle de Lerma. Su historia se remonta a la época colonial y fue escenario clave durante la Guerra Gaucha. El centro histórico está dominado por la Iglesia San Pablo, de estilo hispano, y la plaza Martín Miguel de Güemes, declarada Lugar Histórico Nacional.
Calles como España, Libertad o 25 de Mayo conservan la traza original del pueblo, con arquitectura popular del siglo XIX y una atmósfera que invita a caminar sin apuro, como quien recorre una historia viva.
Cómo llegar a Chicoana
Desde la capital salteña se accede por Ruta Nacional 68 en un viaje de unos 40 minutos en auto, remis o colectivo. También se puede llegar como parte de excursiones que recorren el Valle de Lerma e incluyen paradas en fincas locales y reservas naturales cercanas.
Chicoana es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse, y donde cada detalle, desde una empanada casera hasta un canto colectivo en una peña, revela la riqueza de una cultura que se sigue celebrando. Un destino imperdible para conocer el alma del norte argentino.
