Brasil 2026: el pueblo que pocos conocen pero sigue llamando la atención
Ubicado en Guaraqueçaba, en el sur del territorio brasileño, este destino tiene menos de 200 habitantes. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece un extenso abanico de propuestas turísticas únicas que combinan naturaleza, cultura y tradiciones locales. Más allá de los destinos más conocidos, existen pueblos y rincones escondidos que aún conservan su encanto intacto, lejos del bullicio de las grandes ciudades.
Un claro ejemplo es San José de Ararapira, en Brasil, un lugar atrapante al que solo se puede llegar por vía marítima, ideal para quienes buscan tranquilidad y autenticidad. Ubicado en Guaraqueçaba, en el sur del territorio brasileño, este destino tiene menos de 200 habitantes, motivo por el cual es apreciado por su serenidad.
Qué se puede hacer en San José de Ararapira
En San José de Ararapira, los turistas pueden explorar un pueblo cargado de historia, con sus calles y casas abandonadas donde todavía se conservan muebles y objetos de épocas pasadas. La iglesia, construida en el siglo XVIII, sigue en pie, mostrando su resistencia al paso del tiempo.
Sin embargo, una de sus grandes atracciones es cómo la naturaleza fue reclamando el espacio, con la erosión y la vegetación transformando poco a poco este rincón olvidado de Brasil.
Dónde queda San José de Ararapira
Este destino se encuentra en Guaraqueçaba, en el sur de Brasil, cerca del límite entre São Paulo y Paraná. En la actualidad es una pequeña villa con poco más de 200 habitantes, donde se nota cómo los cambios en el cauce de los ríos impactaron la pesca y la economía, que en los años 50 solían ser mucho más prósperas.
Cómo llegar a San José de Ararapira
Para llegar a San José de Ararapira es necesario viajar en barco, ya que no existen caminos que conecten la villa por tierra. Los visitantes parten desde Guaraqueçaba o Cananéia y navegan por los canales que unen la costa con el pueblo. El recorrido, que dura aproximadamente dos horas, permite disfrutar de paisajes naturales a lo largo del trayecto.
