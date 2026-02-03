Brasil 2026: el pueblo que pocos conocen pero sigue llamando la atención

Dónde queda San José de Ararapira

Este destino se encuentra en Guaraqueçaba, en el sur de Brasil, cerca del límite entre São Paulo y Paraná. En la actualidad es una pequeña villa con poco más de 200 habitantes, donde se nota cómo los cambios en el cauce de los ríos impactaron la pesca y la economía, que en los años 50 solían ser mucho más prósperas.