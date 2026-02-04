Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado protesta frente a la reja y denuncia corrupción
El cabo Miguel Ángel Montiel se manifestó uniformado en Casa Rosada. Denuncia el robo de los adicionales y una "caja" negra en la comisaría del Belgrano Norte.
Una situación de máxima tensión se vive desde esta mañana en los alrededores de la Casa Rosada. Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a la reja perimetral de Balcarce 50 para realizar una protesta en solitario contra la propia fuerza.
El incidente comenzó a las 10:40 de este miércoles 4 de febrero, cuando el Cabo Miguel Ángel Montiel se apostó frente a la entrada principal con una pancarta. El oficial, que reviste servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, reclama por supuestas "irregularidades en la Institución".
La denuncia en Casa Rosada por los "adicionales"
El reclamo de Montiel apunta directamente a una presunta trama de corrupción con los servicios de policía adicional. Según trascendió, el efectivo denuncia que "se roban los adicionales" y que se cobran servicios que no se realizan.
La acusación detalla una maniobra de "empleados fantasmas" en los operativos de seguridad paga. "Dicen que hay 30 efectivos y en realidad hay 5", aseguran fuentes cercanas al reclamo, indicando que el dinero restante "va a caja", en referencia a una recaudación ilegal por parte de los superiores.
La presencia de un efectivo armado protestando a metros del despacho presidencial activó los protocolos de seguridad de la Casa Militar.
