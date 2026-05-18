Carlo Ancelotti anunció la lista de Brasil para el Mundial 2026 y se develó el misterio sobre Neymar

La presencia del "10" se transformó en la gran noticia del día en Sudamérica. Luego de infinidad de idas y vueltas marcados por su regreso al Santos y las dudas lógicas sobre su plenitud futbolística tras las severas lesiones de los últimos años, el estratega italiano decidió ratificarle la confianza al máximo goleador histórico de la Verdeamarela, considerándolo una pieza indispensable tanto en el juego como en el liderazgo del grupo.