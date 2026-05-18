Carlo Ancelotti anunció la lista de Brasil para el Mundial 2026 y se develó el misterio sobre Neymar
El experimentado entrenador nombró las futbolistas que estarán en la Copa del Mundo y que buscarán volver a poner al seleccionado carioca lo más arriba posible.
Se terminó el misterio en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Carlo Ancelotti cortó con los rumores y presentó la lista oficial de convocados de la Selección de Brasil para afrontar la Copa del Mundo 2026. En una nómina plagada de estrellas de élite, todas las miradas se las terminó llevando un solo nombre: Neymar da Silva Santos Júnior.
La presencia del "10" se transformó en la gran noticia del día en Sudamérica. Luego de infinidad de idas y vueltas marcados por su regreso al Santos y las dudas lógicas sobre su plenitud futbolística tras las severas lesiones de los últimos años, el estratega italiano decidió ratificarle la confianza al máximo goleador histórico de la Verdeamarela, considerándolo una pieza indispensable tanto en el juego como en el liderazgo del grupo.
Carlo Ancelotti anunció la lista de Brasil para el Mundial 2026: ¿Qué pasa con Neymar?
Para Neymar, esta convocatoria representa una revancha absoluta y, muy probablemente, su última oportunidad de alcanzar la gloria máxima que se le viene negando desde su debut mundialista en 2014. Su reciente vuelta al fútbol brasileño con la camiseta del Peixe tuvo como gran objetivo recuperar el ritmo de competencia y la felicidad adentro de la cancha, un plan que terminó dándole la razón tras recibir el llamado definitivo de "Carletto".
Ancelotti sabe que, más allá del enorme recambio generacional que comandan figuras consagradas en Europa como Vinícius Júnior, Rodrygo y Endrick, el peso específico de Neymar en los partidos de eliminación directa puede resultar la llave para romper la sequía de 24 años sin títulos del mundo para el país vecino.
La lista completa de Brasil para el Mundial 2026
- Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).
- Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).
- Volantes: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).
- Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos).
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