Brasil 2026: el destino famoso por sus paisajes alienígenas y cascadas de agua cristalina
Se ubica a 200 kilómetros de Brasilia, dentro del estado de Goiás. Presenta un entorno compuesto por sierras, cataratas y naturaleza. Descubrí dónde queda y cómo llegar.
Brasil cuenta con un amplio abanico de destinos naturales que se destacan por su tranquilidad, sus paisajes imponentes y la posibilidad de desconectarse por completo durante las vacaciones. Entre ellos aparece el "Parque Nacional Chapada dos Veadeiros", una joya ubicada en el estado de Goiás que atrapa la atención de los turistas con sus cascadas, sierras y vegetación autóctona.
A 200 kilómetros de Brasilia, capital de Brasil, este rincón se convirtió en uno de los lugares más elegidos por quienes buscan combinar aventura, descanso y contacto directo con la naturaleza en un entorno único. Para vivir una experiencia cautivante, se aconseja visitar este sitio entre mayo y septiembre, ya que luego la temperatura desciende bruscamente.
Qué se puede hacer en "Parque de la Chapada dos Veadeiros"
En el "Parque Chapada dos Veadeiros" se pueden realizar caminatas por distintos senderos naturales que conectan con cascadas y piscinas de agua cristalina. Entre los sitios más visitados aparecen Santa Bárbara y Dos Couros, dos saltos de agua rodeados de vegetación y paisajes montañosos.
Además de nadar en estas áreas naturales, los turistas también tienen la posibilidad de recorrer escenarios geológicos muy famosos de la región, como Vale da Lua, conocido por sus formaciones rocosas moldeadas por la erosión a lo largo de miles de años.
El destino también ofrece actividades vinculadas al descanso y el bienestar, con propuestas de meditación, experiencias espirituales y paseos en globo aerostático para observar la región desde las alturas. La mejor época para conocer este parque suele ser entre mayo y septiembre, cuando las lluvias disminuyen.
Dónde queda "Parque de la Chapada dos Veadeiros"
Este sitio está ubicado en Goiás, una región del centro brasileño situada a poco más de 200 kilómetros de Brasilia. Gracias a su ubicación sobre una zona elevada, el lugar conserva una enorme biodiversidad, con paisajes dominados por sierras, vegetación autóctona y cursos de agua naturales.
Cómo llegar a "Parque de la Chapada dos Veadeiros"
La manera más práctica de visitar Chapada dos Veadeiros es viajar primero hasta Brasilia por vía aérea. Desde la capital brasileña, el trayecto continúa hacia Alto Paraíso de Goiás, un punto clave para acceder al parque, al que se puede llegar tanto en micro como en automóvil. El viaje terrestre demora cuatro horas y atraviesa rutas rodeadas de paisajes naturales característicos de la región.
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