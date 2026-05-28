Brasil 2026: el destino famoso por sus paisajes alienígenas y cascadas de agua cristalina

El destino también ofrece actividades vinculadas al descanso y el bienestar, con propuestas de meditación, experiencias espirituales y paseos en globo aerostático para observar la región desde las alturas. La mejor época para conocer este parque suele ser entre mayo y septiembre, cuando las lluvias disminuyen.

Dónde queda "Parque de la Chapada dos Veadeiros"

Este sitio está ubicado en Goiás, una región del centro brasileño situada a poco más de 200 kilómetros de Brasilia. Gracias a su ubicación sobre una zona elevada, el lugar conserva una enorme biodiversidad, con paisajes dominados por sierras, vegetación autóctona y cursos de agua naturales.

Cómo llegar a "Parque de la Chapada dos Veadeiros"

La manera más práctica de visitar Chapada dos Veadeiros es viajar primero hasta Brasilia por vía aérea. Desde la capital brasileña, el trayecto continúa hacia Alto Paraíso de Goiás, un punto clave para acceder al parque, al que se puede llegar tanto en micro como en automóvil. El viaje terrestre demora cuatro horas y atraviesa rutas rodeadas de paisajes naturales característicos de la región.