Rematan por crisis económica un local que tenía dos franquicias, pero hay críticas por su mala atención

Las respuestas no se hicieron esperar: "Está en plena avenida, lugar de privilegio, pero te atendían como el cu..., las pizzas congeladas, mucha tardanza y si buscás (referencias online), (había) muchas, muchas quejas, así no va nadie", resumió alguien de la zona.

chau chicken chill

Tal parece que el boca a boca es lo que mantiene la panza llena, porque en tiempos de crisis económica los rubros como la gastronomía son los primeros en resentirse por la baja del consumo y sólo sobreviven los equipos que conquistan a una clientela fiel.

"Qué lástima, porque otros lugares trabajan con esa mercadería y lo hacen bien. Y bueno, una pena porque detrás de ese cierre hay mucha gente que se queda sin laburo, quizás algunos de ellos culpables por no hacer bien las cosas", convino el usuario de la observación original.

remate kentuky

El resto de los comentarios osciló entre el deseo de comprar una televisión para el Mundial 2026, reflexiones de "Milei lo hizo", en referencia a la política económica aplicada desde diciembre de 2023, y confesiones de que "el de los pollos era malísimo igual".