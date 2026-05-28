Rematan por crisis económica un local que tenía dos franquicias, pero hay críticas por su mala atención
La caída del consumo puso a prueba hasta a los equipos más sólidos de negocios en gastronomía, mientras el público se volvió más exigente en lo que espera.
Salir a comer afuera se convirtió en un lujo esporádico para miles de hogares de la Argentina por la enésima crisis económica que atraviesa el país. Quizás ese contexto reconfiguró las expectativas del público a la hora de ir a un restaurante, bar o café, y la gastronomía empezó a sentir el efecto.
Así pasó con los cafés de especialidad, que sufrieron una poda natural por exceso de oferta, y el caso más reciente es el de la cadena Chicken Chill, que cerró la sucursal de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, que compartía con la pizzería Kentucky.
Que dos marcas compartieran un local no era tan raro como ver cada fin de semana como el salón para 128 comensales tenía poco margen de ganancia o, directamente, deudas acumuladas.
"Lo que me pasa cuando veo estos lindos locales es que no entiendo cómo tienen que llegar a vender todo porque seguramente no trabajan", comentó esta semana un usuario de Instragram al ver el anuncio del remate del mobiliario, los equipos y demás instalaciones del local ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 834, General Pacheco.
Las respuestas no se hicieron esperar: "Está en plena avenida, lugar de privilegio, pero te atendían como el cu..., las pizzas congeladas, mucha tardanza y si buscás (referencias online), (había) muchas, muchas quejas, así no va nadie", resumió alguien de la zona.
Tal parece que el boca a boca es lo que mantiene la panza llena, porque en tiempos de crisis económica los rubros como la gastronomía son los primeros en resentirse por la baja del consumo y sólo sobreviven los equipos que conquistan a una clientela fiel.
"Qué lástima, porque otros lugares trabajan con esa mercadería y lo hacen bien. Y bueno, una pena porque detrás de ese cierre hay mucha gente que se queda sin laburo, quizás algunos de ellos culpables por no hacer bien las cosas", convino el usuario de la observación original.
El resto de los comentarios osciló entre el deseo de comprar una televisión para el Mundial 2026, reflexiones de "Milei lo hizo", en referencia a la política económica aplicada desde diciembre de 2023, y confesiones de que "el de los pollos era malísimo igual".
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