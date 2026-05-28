Alarma en Brasil por la lesión de Neymar: es baja por al menos tres semanas

La presencia de Neymar en el próximo certamen internacional genera máxima tensión. El talentoso delantero del Santos se perdió este miércoles el primer entrenamiento oficial bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y tuvo que ser trasladado de inmediato a una clínica privada para realizarse urgentes exámenes médicos complementarios.

El estado físico de Neymar y las dudas en Brasil

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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un escueto comunicado confirmando la situación del astro sudamericano, pero evitó brindar mayores detalles sobre la gravedad de su cuadro de salud. Además, la entidad deportiva aclaró que no divulgará ninguna otra información hasta que finalicen las evaluaciones exhaustivas por parte del equipo médico.

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Cabe recordar que el exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain se estaba recuperando de un edema en el gemelo que sufrió el pasado 17 de mayo en el Brasileirão. Aunque el cuerpo médico de su club había garantizado su llegada en perfectas condiciones a la concentración en Teresópolis, esta sorpresiva e inesperada ausencia médica reavivó los peores temores sobre la evolución de la pantorrilla del número 10.