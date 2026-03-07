Brasil: el antiguo pueblo de pescadores que combina playas casi desiertas con piscinas naturales

Dónde queda Milagres

Situado en la costa de Alagoas, cerca de Maragogi, Milagres es un lugar perfecto para quienes buscan escapar del ritmo agitado de las grandes ciudades de Brasil. Sus paisajes tranquilos y su entorno natural lo convierten en un destino ideal para relajarse y disfrutar de unas vacaciones en compañía de amigos o familiares.

Cómo llegar a Milagres

Milagres está a unos 100 kilómetros de Maceió, lo que lo hace fácilmente accesible desde la región. Se puede llegar siguiendo la ruta AL-101 y conectando con las carreteras AL-105 y AL-435, en un recorrido de aproximadamente 60 minutos que alterna paisajes costeros y zonas rurales.