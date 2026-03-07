Brasil: el antiguo pueblo de pescadores que combina playas casi desiertas con piscinas naturales
Esta ciudad se ubica en la costa de Alagoas, a 100 kilómetros de Maceió. Una de sus atracciones son los platos típicos de mar, que deleitan el paladar de los visitantes. Cómo llegar y qué hacer.
Milagres, en el litoral de Brasil, es un destino que destaca por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, donde la tranquilidad y la naturaleza se imponen sobre el bullicio de los grandes centros urbanos. Además de sus paisajes, el lugar es accesible desde distintos puntos de Sudamérica, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan combinar descanso y serenidad en sus vacaciones.
Situado en el estado de Alagoas, a 100 kilómetros de Maceió, este sitio es accesible mediante las rutas AL-101, AL-105 y la AL-435. Además, una de sus atracciones más destacadas es la gastronomía local marina, con platos encargados de deleitar el paladar de hasta los viajeros más exigentes.
Qué se puede hacer en Milagres
En Milagres, los visitantes pueden conectarse con la pesca artesanal y degustar la gastronomía local, destacando platos como la peixada alagoana en restaurantes y posadas.
También es posible recorrer la Capela dos Milagres y explorar la Ruta Ecológica, observando manglares, palmares y arrecifes de coral con sus piscinas naturales.
Si bien las playas del área ofrecen tranquilidad y belleza, en Tatuamunha se puede practicar ecoturismo, avistando aves, cangrejos e incluso manatíes. Además, se pueden hacer paseos en jangada hacia los arrecifes o recorrer los caminos en buggy entre cocoteros.
Dónde queda Milagres
Situado en la costa de Alagoas, cerca de Maragogi, Milagres es un lugar perfecto para quienes buscan escapar del ritmo agitado de las grandes ciudades de Brasil. Sus paisajes tranquilos y su entorno natural lo convierten en un destino ideal para relajarse y disfrutar de unas vacaciones en compañía de amigos o familiares.
Cómo llegar a Milagres
Milagres está a unos 100 kilómetros de Maceió, lo que lo hace fácilmente accesible desde la región. Se puede llegar siguiendo la ruta AL-101 y conectando con las carreteras AL-105 y AL-435, en un recorrido de aproximadamente 60 minutos que alterna paisajes costeros y zonas rurales.
