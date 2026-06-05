Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con un paisaje típico de la pampa húmeda para hacer turismo rural

Entre sus propuestas más conocidas se encuentra la Cervecería Franz Scheitler, un espacio que produce cerveza artesanal siguiendo una receta tradicional alemana y que se transformó en una parada recomendada para quienes visitan la zona.

Además, por su cercanía con Mercedes, muchos viajeros aprovechan la escapada para combinar ambos destinos y sumar paseos culturales, restaurantes y lugares históricos.

Dónde queda Gowland

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Gowland se encuentra en el partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pueblo está ubicado junto a las vías del Ferrocarril Sarmiento, un elemento clave dentro de su identidad y de su historia. Su entorno combina campos, caminos rurales y construcciones tradicionales que mantienen vivo el espíritu de los antiguos pueblos bonaerenses.

Por su ubicación estratégica, es una alternativa ideal para quienes buscan una salida cercana, económica y con la posibilidad de disfrutar de un entorno completamente distinto al de la ciudad.

Cómo llegar a Gowland

Para llegar a Gowland desde CABA en auto, la opción más directa es tomar el Acceso Oeste hasta la zona de Luján y luego continuar camino hacia Mercedes. El recorrido suele durar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito.

También se puede llegar utilizando el servicio del Ferrocarril Sarmiento, que conecta distintas localidades bonaerenses y permite vivir una experiencia más tradicional vinculada con la historia del pueblo.

Gracias a su cercanía y fácil acceso, Gowland se posiciona como una de las mejores opciones para hacer turismo rural y descubrir otra cara de la provincia de Buenos Aires.