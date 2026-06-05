Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con un paisaje típico de la pampa húmeda para hacer turismo rural
A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existen pequeños destinos ideales para quienes buscan descansar y conectarse con la naturaleza.
Ubicado dentro del partido de Mercedes, este lugar se convirtió en una gran opción para una escapada de fin de semana gracias a sus paisajes verdes, su historia ferroviaria y su ritmo pausado. Allí, los visitantes pueden alejarse del ruido de la ciudad y disfrutar de un ambiente rodeado por la típica postal de la pampa húmeda.
Con calles tranquilas, espacios al aire libre y propuestas gastronómicas, mantiene el encanto de los pueblos pequeños donde todavía predominan las costumbres tradicionales y la cercanía entre sus habitantes.
Además, su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires permite conocerlo durante el día o planificar una estadía corta para descubrir también otros atractivos de la zona.
Qué se puede hacer en Gowland
Uno de los principales atractivos de Gowland es recorrer sus calles y disfrutar del ambiente tranquilo que caracteriza al pueblo. La antigua estación de tren es uno de sus puntos más representativos, ya que refleja la importancia que tuvo el ferrocarril en el crecimiento de la localidad.
También es un destino elegido por quienes buscan realizar caminatas, pasar una tarde al aire libre o simplemente disfrutar del contacto con la naturaleza. Sus paisajes rurales permiten vivir una experiencia diferente sin tener que alejarse demasiado de la ciudad.
Entre sus propuestas más conocidas se encuentra la Cervecería Franz Scheitler, un espacio que produce cerveza artesanal siguiendo una receta tradicional alemana y que se transformó en una parada recomendada para quienes visitan la zona.
Además, por su cercanía con Mercedes, muchos viajeros aprovechan la escapada para combinar ambos destinos y sumar paseos culturales, restaurantes y lugares históricos.
Dónde queda Gowland
Gowland se encuentra en el partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El pueblo está ubicado junto a las vías del Ferrocarril Sarmiento, un elemento clave dentro de su identidad y de su historia. Su entorno combina campos, caminos rurales y construcciones tradicionales que mantienen vivo el espíritu de los antiguos pueblos bonaerenses.
Por su ubicación estratégica, es una alternativa ideal para quienes buscan una salida cercana, económica y con la posibilidad de disfrutar de un entorno completamente distinto al de la ciudad.
Cómo llegar a Gowland
Para llegar a Gowland desde CABA en auto, la opción más directa es tomar el Acceso Oeste hasta la zona de Luján y luego continuar camino hacia Mercedes. El recorrido suele durar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito.
También se puede llegar utilizando el servicio del Ferrocarril Sarmiento, que conecta distintas localidades bonaerenses y permite vivir una experiencia más tradicional vinculada con la historia del pueblo.
Gracias a su cercanía y fácil acceso, Gowland se posiciona como una de las mejores opciones para hacer turismo rural y descubrir otra cara de la provincia de Buenos Aires.
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