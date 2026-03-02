Vacaciones en Brasil: la playa soñada a 90 km de Florianópolis ideal para descansar y ver ballenas
Descubrí Praia do Rosa en Santa Catarina. Conocé qué hacer, cómo llegar a este destino soñado y la mejor época para el avistaje de la ballena franca austral.
Praia do Rosa, en Santa Catarina, se convirtió en uno de los destinos más elegidos de Sudamérica por quienes buscan combinar playas, naturaleza y tranquilidad durante sus vacaciones. Esta playa, además, permite avistar ballenas francas australes entre julio y noviembre, ofreciendo una experiencia única lejos de los centros turísticos más concurridos.
Por otro lado, su cercanía con Florianópolis, a poco más de 90 kilómetros, facilita el acceso desde distintos puntos del territorio sudamericano, convirtiéndola en una opción conveniente para diferentes turistas. De esta manera, Brasil, con su clima cálido, extensas playas y paisajes naturales, se mantiene como uno de los países favoritos para vacacionar.
Qué se puede hacer en Praia do Rosa
En Praia do Rosa, el mar ofrece olas ideales para surfear y practicar otras actividades acuáticas, aunque una de sus principales atracciones es la exploración de los cerros aledaños. Desde allí es posible observar vistas panorámicas del Atlántico que maravillan a los visitantes.
Entre los meses de julio y noviembre, la presencia de la ballena franca austral atrae la atención de turistas y amantes de la naturaleza, quienes pueden observar estos majestuosos animales directamente desde la costa.
Al caer la noche, la vida se concentra en el pueblo: ferias de artesanía, bares y restaurantes ofrecen desde platos típicos brasileños hasta opciones internacionales, creando un ambiente cálido y acogedor para cerrar el día.
Dónde queda Praia do Rosa
Este sitio está ubicada en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina. Se encuentra a cerca de 90 kilómetros de Florianópolis, lo que se traduce en un trayecto de alrededor de una hora y media por carretera. Gracias a esta cercanía, es fácil llegar tanto en auto particular como mediante traslados y excursiones que salen desde la ciudad.
Cómo llegar a Praia do Rosa
Para llegar a Praia do Rosa desde Argentina, lo más práctico es tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Florianópolis, el aeropuerto más cercano al destino. Una vez allí, se deben recorrer unos 90 kilómetros hacia el sur, un trayecto que se puede hacer en auto de alquiler, taxi o mediante servicios de traslado turísticos.
