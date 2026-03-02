Vacaciones en Brasil: la playa soñada a 90 km de Florianópolis ideal para descansar y ver ballenas

Dónde queda Praia do Rosa

Este sitio está ubicada en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina. Se encuentra a cerca de 90 kilómetros de Florianópolis, lo que se traduce en un trayecto de alrededor de una hora y media por carretera. Gracias a esta cercanía, es fácil llegar tanto en auto particular como mediante traslados y excursiones que salen desde la ciudad.

Cómo llegar a Praia do Rosa

Para llegar a Praia do Rosa desde Argentina, lo más práctico es tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Florianópolis, el aeropuerto más cercano al destino. Una vez allí, se deben recorrer unos 90 kilómetros hacia el sur, un trayecto que se puede hacer en auto de alquiler, taxi o mediante servicios de traslado turísticos.