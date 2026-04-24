La familia de un alumno deberá pagar una millonaria multa por una falsa amenaza de bomba en un colegio
El episodio ocurrió en Mar del Plata; los adultos responsables deberán cubrir los gastos del operativo policial provocados por el llamado de un menor.
Los padres de un alumno que realizó una amenaza de bomba en una escuela de Mar del Plata deberán pagar una multa de $3.000.000 y perderán un beneficio social que tenían asignado.
El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en Gascón al 4800, en el barrio Don Bosco. Todo comenzó con un tradicional llamado anónimo, que advirtió sobre un supuesto artefacto explosivo en el establecimiento.
La fiscal Florencia Salas dirigió la investigación que permitió identificar el número telefónico desde el cual partió la amenaza y ordenó un allanamiento en el domicilio del implicado. Según informó el medio local 0223, además del pago por el despliegue de las fuerzas de seguridad, las autoridades retirarán al grupo familiar el beneficio social que recibían.
El comité de dirección de la institución resolvió cambios drásticos en las normas de ingreso para todos los estudiantes: prohibió el uso de mochilas y teléfonos celulares dentro del establecimiento para evitar nuevos riesgos.
La directora de la escuela secundaria, Verónica Castro, habló sobre la amenaza de bomba. “Este equipo de conducción tomó como decisión no dejar pasar esta situación como una broma simple de un estudiante, sino abordarlo con la complejidad que tiene en un contexto social ya complejo”, indicó a La Nación+.
Castro explicó que, al recibir la advertencia, la escuela activó de inmediato el protocolo correspondiente. Según relató, la amenaza no ingresó al establecimiento sino que fue realizada directamente al 911, y tampoco fue necesario llevar a cabo un allanamiento. “Esta familia llamó a la comisaría y dijo que se hacía responsable porque era un miembro de su familia. Con el adulto responsable aún no me entrevisté”, explicó.
La directora contó que, desde la dependencia policial, informaron que existen sanciones económicas a los involucrados en estos episodios, y que el proceso de identificación “se hace en un plazo menor a 5 horas”. Y agregó que “si percibía un beneficio social, se le restaba un beneficio, y que la familia se tenía que hacer responsable del procedimiento, que oscila en torno a los 3 millones de pesos”.
“Hay chicos que tienen dificultades y situaciones complejas que acompañamos. Es un chico que tuvo conductas disruptivas, pero está dentro del rango adolescente se puede prever. No habíamos tenido amenazas a compañeros”, puntualizó Castro, sobre el caso señalado.
Tras el episodio, la dirección de la Escuela Astor Piazzolla dispuso que los estudiantes ingresen sin mochilas ni teléfonos celulares. Solo pueden llevar su carpeta, el cuaderno de comunicaciones y una cartuchera pequeña, todo dentro de una bolsa transparente que permita ver el contenido.
El incidente ya es el segundo episodio de estas características en la ciudad en menos de una semana, luego de una situación similar ocurrida en la Escuela Secundaria Técnica Nº 12. La institución, ubicada en la calle San Luis al 1400, fue evacuada por una pintada en un baño, hasta que la Brigada de Explosivos comprobó que no había ningún artefacto peligroso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario