Una historia de amor: a una perrita le descubrieron un tumor, su amiga la cuida y buscan adopción

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En redes sociales, los videos que compartió evidencian el lazo entre ambas, La Negra no se separa de Vaquita, la besa de forma constante y permanece a su lado.

La escena reforzó el pedido de adopción responsable, con una condición central: que puedan seguir juntas durante la recuperación y el resto de sus vidas.

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Le preguntaron por su viaje a Mar del Plata y su respuesta fue emocionante: "50 años de matrimonio"

"Si te lo cuento vas a llorar vos, y yo", fue una advertencia honesta de parte de un hombre cuando alguien le preguntó por qué viajó a Mar del Plata días atrás. La idea era hacer una entrevista casual, y en vez salió a la luz una historia de amor.

"Vine a hacer una ofrenda a mi mujer, que se murió hace poco", reveló parado en la esquina de Garay y Güemes, unas 15 cuadras de donde despidió por última vez a su esposa.

Sin dar su nombre ni detalles sobre su vida familiar, el entrevistado habló en vez de su proceso de transformación a través del duelo.

"Me cuesta un hue... es una expresión mal dicha, pero realmente... 50 años de matrimonio, hermano, así que... Es difícil, más si tenés a alguien desde los 15 años que la conozco a ella, dos pibitos. Pero soy, fui, feliz, no me puedo quejar", expresó.

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Además, el entrevistado habló sobre lo que le diría a su mujer, sobre lo que siente que quedó "en el aire" tras una vida juntos.

"Arrepentimiento, ninguno. Ni culpa, ni perdón... Hay Uno arriba que llamó y se terminó. Punto", convino.

El hombre también explicó que llegó a Mar del Plata a presentar su ofrenda "porque las cenizas de ella están en el mar", en Cabo Corrientes, porque "ahí quiso" desembarcar su mujer, "ahí me lo pidió siempre, y hoy lo hice".

"Hace casi dos años que no podía y no podía, y bueno, ahora me animé y vine", contó.

"Fue un momento emotivo, no estoy triste, estoy contento porque lo pude hacer", expresó con una entereza admirable tras haber pasado por momentos de incertidumbre sobre su propia salud, que lo hizo consultar a los médicos antes de confirmar que era algo distinto.

"Bajé 17 kilos desde que falleció, con eso te digo todo. No podía comer. Es algo que tenés que pasar en la vida", sentenció.

"Amo esta ciudad, vengo a esta ciudad desde que mi viejo me traía, que tenía 6, 7 años, vine solo, con ella, con mis hijos, más no puedo pedir, está hermosa", cerró el hombre su entrevista tras haber completado la tarea más importante que tenía en Mar del Plata.