Escapada por Buenos Aires: el pueblo en zona de sierras en el que se puede respirar aire puro
La provincia de Buenos Aires guarda rincones que sorprenden más allá de los destinos clásicos. Uno de ellos combina sierras, cascadas y aire puro, ideal para una escapada diferente sin salir del Buenos Aires
A la hora de pensar en turismo dentro de la provincia, muchos imaginan playas o estancias. Sin embargo, existen destinos que rompen con esa idea y ofrecen paisajes completamente distintos. Uno de ellos es un pueblo serrano que se destaca por su entorno natural y su tranquilidad.
Ubicado en el sudoeste bonaerense, este destino se convirtió en una opción cada vez más elegida por quienes buscan desconectar de la rutina y conectarse con la naturaleza.
Su cercanía con otras localidades como Sierra de la Ventana y Villa Ventana lo posiciona dentro de uno de los circuitos turísticos más atractivos de la región.
Qué se puede hacer en Tornquist
Tornquist ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar al aire libre.
Uno de sus principales atractivos es la Reserva Natural Sierras Grandes, donde se pueden encontrar cascadas, arroyos y piletas naturales rodeadas de vegetación. Entre los puntos más destacados aparecen:
- Cascada San Bernardo
- Cascada Escondida
- Cascada Grande
- El Piletón Grande, ideal para descansar después de una caminata
Además, el destino permite realizar trekking, caminatas y recorridos en bicicleta por senderos serranos que ofrecen vistas únicas dentro de la provincia.
En el casco urbano, la plaza principal con su lago artificial es perfecta para paseos tranquilos, mientras que el Monte Calvario suma una propuesta distinta con su recorrido religioso y una gran cruz en lo alto.
Dónde queda Tornquist
Tornquist se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 587 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a aproximadamente 76 kilómetros de Bahía Blanca.
Es la cabecera del partido homónimo y forma parte de una región serrana poco habitual dentro del paisaje bonaerense, lo que la convierte en una alternativa distinta para escapadas.
Cómo llegar a Tornquist
Para llegar a Tornquist desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa es en auto:
- Tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur
- Luego continuar por la Ruta Nacional 33
El trayecto es de aproximadamente 6 a 7 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.
A lo largo del recorrido, el paisaje cambia gradualmente desde la llanura pampeana hasta las sierras, lo que convierte al viaje en parte de la experiencia.
En definitiva, Tornquist es una escapada ideal para quienes buscan algo diferente dentro de la provincia: naturaleza, tranquilidad y un entorno serrano que sorprende en cada rincón.
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