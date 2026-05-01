Escapada por Buenos Aires: el pueblo en zona de sierras en el que se puede respirar aire puro

Cascada San Bernardo

Cascada Escondida

Cascada Grande

El Piletón Grande, ideal para descansar después de una caminata

Además, el destino permite realizar trekking, caminatas y recorridos en bicicleta por senderos serranos que ofrecen vistas únicas dentro de la provincia.

En el casco urbano, la plaza principal con su lago artificial es perfecta para paseos tranquilos, mientras que el Monte Calvario suma una propuesta distinta con su recorrido religioso y una gran cruz en lo alto.

Dónde queda Tornquist

Tornquist se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 587 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a aproximadamente 76 kilómetros de Bahía Blanca.

Es la cabecera del partido homónimo y forma parte de una región serrana poco habitual dentro del paisaje bonaerense, lo que la convierte en una alternativa distinta para escapadas.

Cómo llegar a Tornquist

Para llegar a Tornquist desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa es en auto:

Tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur

Luego continuar por la Ruta Nacional 33

El trayecto es de aproximadamente 6 a 7 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

A lo largo del recorrido, el paisaje cambia gradualmente desde la llanura pampeana hasta las sierras, lo que convierte al viaje en parte de la experiencia.

En definitiva, Tornquist es una escapada ideal para quienes buscan algo diferente dentro de la provincia: naturaleza, tranquilidad y un entorno serrano que sorprende en cada rincón.