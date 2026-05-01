Ofertas para el Mundial: el supermercado que está vendiendo televisores 4K con descuentos
Con el objetivo de atraer clientes, una de las grandes cadenas ofrece rebajas de hasta el 42% y cuotas sin interés. Descubrí los detalles en la nota.
Con el inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, son muchos los individuos que buscan cambiar el televisor de cara al certamen que tiene a la Argentina como defensora del título. En ese contexto, varias cadenas de supermercados lanzaron una serie de promociones con rebajas significativas y facilidades de pago para distintos modelos de Smart TV.
La propuesta abarca equipos de diferentes marcas, tamaños y tecnologías, con rebajas de hasta el 42% y cuotas sin interés que permiten acceder a nuevos modelos de forma simple y sin golpear el bolsillo. Estas ofertas se pueden encontrar en Carrefour.
En qué supermercado conseguir los televisores 4K
Carrefour salió a romper el mercado. La cadena francesa ofrece descuentos de hasta 42% en modelos seleccionados de su catálogo.
El plato fuerte es el Samsung Crystal UN75U8000FGCZB de 75 pulgadas. Queda en $2.279.999 con 42% OFF, un precio que lo coloca como el más competitivo del segmento grande formato.
Para quienes buscan algo más accesible, el Noblex DV43X7180 arranca en $420.499.
La alta gama tiene su espacio. El LG OLED83C4PSA de 83 pulgadas baja a $9.034.239 con 36% OFF. Es el equipo más caro de la comparación, pero también el más avanzado tecnológicamente.
El LG OLED55C5PSA queda en $2.379.999 con 30% de rebaja. Es la opción OLED más accesible del catálogo premium.
En el medio aparecen opciones de Motorola, Philco, TCL y BGH. Todas con descuentos que oscilan entre el 25% y el 35%.
La financiación se extiende hasta 18 cuotas sin interés en todos los modelos, lo que permite acceder a equipos de alta gama distribuyendo el pago en un año y medio sin costo adicional.
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