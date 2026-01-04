Brinco hoy en vivo: números ganadores del sorteo 1335 de hoy domingo 4 de enero
En Minutouno.com todos los domingos en vivo el sorteo del Brinco Tradicional y del Brinco Junior. Luego llega el Quini 6.
El sorteo del Brinco 1335 del domingo 4 de enero de 2026 tiene uno de los pozos más grandes del juego de Lotería de Santa Fe, luego de quedar vacantes las últimas jugadas.
En minutouno.com todos los sorteo del Brinco y el Brinco Junior, siempre los domingos a las 21 horas.
SORTEO DEL BRINCO DEL DOMINGO 4 DE ENERO
TRADICIONAL
- Nros: 02 12 17 18 29 31
- 1 ganador: $211.815.228
BRINCO JUNIOR
- Nros: 18 20 22 29 31 32
- 4 ganadores con 5 aciertos: $7.244.557 cada uno
BRINCO: POZO ESTIMADO Y PRÓXIMO SORTEO
- Pozo estimado
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 21hs.
