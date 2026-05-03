Los ejercicios ideales para terminar con el dolor lumbar
Este movimiento fortalece los músculos, mejora la circulación y la movilidad de la columna. Los especialistas aconsejan 100 minutos al día. Descubrí los detalles en la nota.
El sedentarismo y la falta de actividad física son de las principales causas del dolor muscular y de espalda. Pasar muchas horas sin moverse o mantener malas posturas debilita los músculos y sobrecarga la columna, desencadenando en molestias que afectan la rutina diaria y el bienestar general de cada individuo.
En adultos mayores, los problemas lumbares dificultan caminar, levantarse o sentarse. Por eso, incorporar ejercicio de forma regular es clave: ayuda a fortalecer el cuerpo, mejorar la postura y ganar movilidad. Los especialistas, para notar cambios significativos, aconsejan 100 minutos de entrenamientos diarios.
El ejercicio recomendado por especialistas para el dolor lumbar
Caminar todos los días es una de las formas más eficaces y recomendadas para aliviar molestias en la zona lumbar. Lo ideal es hacerlo durante 100 minutos a un ritmo tranquilo, ya que este detalle no genera dolor ni incomodidad.
Este hábito no solo reduce el malestar, sino que también fortalece la parte baja de la espalda, activa la circulación y favorece el movimiento de la columna, ayudando a evitar la rigidez.
A esto se le pueden sumar estiramientos simples, como acercar las piernas al pecho o realizar rotaciones suaves del torso estando acostado. Estos movimientos son claves y se encargan de mantener la flexibilidad y a liberar tensiones acumuladas en el cuerpo.
Sostener una rutina diaria que incluya actividad física, una alimentación equilibrada y rica en frutas, verduras y proteínas y un buen descanso es clave para prevenir problemas físicos a largo plazo. Estos hábitos, además, conducen a una mejor calidad de vida, reducen el riesgo de enfermedades crónicas y conducen a un envejecimiento saludable.
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