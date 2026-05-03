Los ejercicios ideales para terminar con el dolor lumbar

A esto se le pueden sumar estiramientos simples, como acercar las piernas al pecho o realizar rotaciones suaves del torso estando acostado. Estos movimientos son claves y se encargan de mantener la flexibilidad y a liberar tensiones acumuladas en el cuerpo.

Sostener una rutina diaria que incluya actividad física, una alimentación equilibrada y rica en frutas, verduras y proteínas y un buen descanso es clave para prevenir problemas físicos a largo plazo. Estos hábitos, además, conducen a una mejor calidad de vida, reducen el riesgo de enfermedades crónicas y conducen a un envejecimiento saludable.