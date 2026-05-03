Fin de semana largo limitado en mayo: la decisión irrevocable del Gobierno con el próximo feriado
La administración de Javier Milei definió el calendario de feriados, sin contemplaciones especiales para el 25 de Mayo. Cómo queda el descanso extendido.
El calendario oficial de feriados determinado por el Gobierno de Javier Milei marca la llegada de un nuevo descanso extendido para el cierre de mayo, que dará lugar a un nuevo fin de semana largo. Se trata del próximo viernes 25 de mayo, fecha en la que se conmemora el aniversario de la Revolución de Mayo.
Al caer viernes, se conformará un fin de semana largo de tres días que invita al descanso o al turismo de cercanía. Pese al entusiasmo que pueda generar este bache en la rutina, es importante aclarar un punto que suele generar confusión entre los "desprevenidos" que esperaban más días de licencia, ya que no se tratará de un finde XXL.
Es que para esta fecha no se ha dispuesto ningún feriado puente adicional ni tampoco existen días no laborables extra que extiendan el descanso más allá del viernes, sábado y domingo.
Además, el 25 de mayo es un feriado nacional inamovible, por lo que el esquema de tres días es el definitivo para este periodo.
Este fin de semana largo se presenta como una oportunidad ideal para las tradicionales reuniones familiares con platos típicos, celebrando uno de los hitos más importantes de la historia argentina antes de encarar la segunda mitad del año.
Cómo queda el fin de semana largo con el feriado por el Día de la Revolución de Mayo
De esta manera, el cronograma para el cuarto fin de semana largo del año queda definido de la siguiente forma:
- Sábado 23 de mayo: Descanso habitual.
- Domingo 24 de mayo: Descanso habitual.
- Lunes 25 de mayo: Feriado nacional inamovible (Día de la Revolución de Mayo).
Para quienes tenían la expectativa de un descanso de cuatro jornadas, la confirmación oficial ratifica que el "descanso de mayo" será exclusivamente de tres días, invitando a la planificación de escapadas de cercanía o actividades locales.
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