Buenos Aires acelera su boom turístico: crece casi 50% la demanda y se dispara el interés por las experiencias
Entre enero y octubre de 2026, el consumo de actividades en Buenos Aires saltó 73% interanual, con Brasil y Chile liderando los arribos aéreos internacionales.
La Ciudad de Buenos Aires consolidó un fuerte crecimiento de su actividad turística entre enero y octubre de 2026 al registrar un incremento cercano al 50% en reservas frente al mismo período anterior, impulsado por una suba del 48% en hotelería y un salto del 73% en el consumo de actividades y servicios.
El perfil de los viajeros, los mercados emisores y las experiencias más elegidas
Según un relevamiento de Despegar, el desempeño de la capital argentina se apoyó tanto en el movimiento doméstico como en el flujo regional, acompañados por un turista con mayor nivel de planificación y foco en las propuestas culturales y recreativas:
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Turismo internacional y local en alza: los arribos aéreos de extranjeros crecieron un 41% interanual —encabezados por Brasil (47%) y Chile (36%), seguidos por Perú y Colombia—, mientras que el flujo aéreo doméstico avanzó un 30%, traccionado principalmente por visitantes de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche y Tucumán.
Cómo viajan y compran: el 45% de las reservas corresponde a personas que viajan solas, el 34% a parejas, el 12% a grupos y el 9% a familias. Además, los paquetes turísticos representan el 50% de las operaciones de alojamiento, con una anticipación promedio de compra de 61 días y una estadía media de 4 noches.
Boom de actividades en destino: con un alza interanual del 73% y reservas realizadas con 13 días de anticipación promedio, las experiencias más demandadas en Buenos Aires son los espectáculos de tango con cena show y las visitas guiadas a estadios y museos futbolísticos.
Nuevas rutas aéreas y herramientas tecnológicas para el sector
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La expansión de la demanda corre en paralelo con la ampliación de la conectividad aérea directa hacia la Ciudad y el desarrollo de soluciones digitales para los operadores locales:
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Más vuelos internacionales y de cabotaje: se destacan las nuevas frecuencias y rutas estivales hacia Cartagena y Curazao, Natal, Maceió, Florianópolis y Medellín, junto con la incorporación de vuelos directos desde Tel Aviv, mayores frecuencias desde Shanghái y la nueva ruta doméstica entre Jujuy y Aeroparque.
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