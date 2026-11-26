Turismo internacional y local en alza: los arribos aéreos de extranjeros crecieron un 41% interanual —encabezados por Brasil (47%) y Chile (36%), seguidos por Perú y Colombia—, mientras que el flujo aéreo doméstico avanzó un 30%, traccionado principalmente por visitantes de Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche y Tucumán.

Cómo viajan y compran: el 45% de las reservas corresponde a personas que viajan solas, el 34% a parejas, el 12% a grupos y el 9% a familias. Además, los paquetes turísticos representan el 50% de las operaciones de alojamiento, con una anticipación promedio de compra de 61 días y una estadía media de 4 noches.