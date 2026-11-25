MUGRE despide el año con un show especial y artistas invitados
Con más de diez años de trayectoria independiente, el grupo anticipa una noche especial y un 2027 con importantes presentaciones en festivales y una gira europea.
MUGRE se prepara para cerrar el 2026 con una presentación especial en Buenos Aires. El próximo sábado 5 de diciembre, el grupo llegará a The Roxy Live con un recital que tendrá artistas invitados y marcará un nuevo capítulo en la presentación de su segundo álbum de estudio, titulado MUGRE.
Luego de su paso por Niceto Club y de una serie de conciertos en distintas ciudades de Argentina y Uruguay, la banda eligió este escenario porteño para continuar expandiendo el universo de su último material y compartir sus nuevas canciones con el público.
El disco fue coproducido junto a Tweety González y representa una evolución en la identidad sonora del proyecto. Con una búsqueda más oscura y opaca, el trabajo profundiza el carácter de su propuesta sin abandonar la intensidad que distingue al trío sobre el escenario.
Una década de identidad propia
Formado en Buenos Aires en 2015, MUGRE está integrado por Jazmín Esquivel, Sofía Naara y Mariana Michi. A lo largo de más de diez años de trayectoria, las tres artistas construyeron un camino independiente y autogestivo, con una propuesta que combina la energía del post-punk y una mirada crítica sobre la realidad contemporánea.
El recorrido del grupo incluye tres EP y dos álbumes de estudio, además de presentaciones en Argentina, Uruguay, México, España e Italia. Su identidad artística se consolidó a partir de un sonido propio y una fuerte impronta en sus actuaciones en vivo.
El cierre de este año será también el punto de partida de una agenda internacional para 2027. MUGRE ya tiene confirmada su participación en dos importantes encuentros musicales: el Quilmes Rock y el Festival Isoca. A esas presentaciones se sumará una nueva gira por Europa, que ampliará el recorrido de la banda por distintos escenarios.
Las entradas para el recital del sábado 5 de diciembre en The Roxy Live ya están disponibles a través de AllAccess.
Con este espectáculo, el power trío buscará despedir el año junto a sus seguidores y seguir afianzando una propuesta que apuesta por la independencia artística, la experimentación sonora y la potencia del rock alternativo.
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