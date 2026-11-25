El cierre de este año será también el punto de partida de una agenda internacional para 2027. MUGRE ya tiene confirmada su participación en dos importantes encuentros musicales: el Quilmes Rock y el Festival Isoca. A esas presentaciones se sumará una nueva gira por Europa, que ampliará el recorrido de la banda por distintos escenarios.

Las entradas para el recital del sábado 5 de diciembre en The Roxy Live ya están disponibles a través de AllAccess.

Con este espectáculo, el power trío buscará despedir el año junto a sus seguidores y seguir afianzando una propuesta que apuesta por la independencia artística, la experimentación sonora y la potencia del rock alternativo.