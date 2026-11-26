Durante el encuentro, el escribano conversó con Guibert sobre su vida y su profesión para comprobar que comprendía la decisión que estaba tomando. Finalmente, el paciente firmó el documento mientras permanecía acostado en su cama, utilizando una carpeta como apoyo.

El 1 de agosto de 2011, menos de dos meses después, Guibert falleció y González inició el trámite sucesorio para recibir la herencia, que incluía un departamento ubicado en la calle Vidal, en Belgrano.

Por qué la Justicia había anulado el testamento

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una demanda para solicitar la nulidad del documento al considerar que Guibert no se encontraba en condiciones mentales de decidir sobre sus bienes.

Entre las pruebas se incluyeron informes médicos que mencionaban problemas de memoria, depresión, dependencia y deterioro cognitivo.

Además, en 2009 la Justicia había restringido parcialmente su capacidad para disponer de determinados bienes, aunque esa medida fue revocada en diciembre de 2010.

El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 104 hizo lugar a la demanda y declaró nulo el testamento. Sin embargo, el vecino beneficiado y el escribano apelaron esa decisión.

Los peritajes médicos y caligráficos que inclinaron el fallo

Al revisar la sentencia de primera instancia, los camaristas ponderaron un certificado médico del 27 de junio de 2011, firmado por un psiquiatra del Hospital Pirovano, que acreditaba la conservación de sus facultades mentales, junto con una pericia psiquiátrica post mortem que concluyó que Guibert comprendía plenamente el alcance jurídico del acto al momento de suscribirlo.

El tribunal complementó ese cuadro con las declaraciones de los testigos presentes y una pericia caligráfica que confirmó la autenticidad de la rúbrica sin intervención de terceros. Con la sentencia firmada este 25 de noviembre de 2026, la Cámara revocó el fallo previo, confirmó a González como heredero universal e impuso al Gobierno porteño el pago de las costas de ambas instancias.