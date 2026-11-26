Ciudad de Buenos Aires: murió con 91 años, dejó su herencia a un vecino y la Justicia lo avaló
El hombre firmó el documento mientras se encontraba internado en un hospital porteño. El Gobierno de la Ciudad cuestionó su capacidad mental, pero la Cámara revisó las pruebas y confirmó que su vecino podía heredar sus bienes.
Un hombre de 91 años que estaba internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, firmó un testamento mediante el cual dejó todos sus bienes a un vecino que lo ayudaba con sus actividades cotidianas. Sin embargo, después de su muerte, el documento fue cuestionado judicialmente porque existían dudas sobre su estado de salud mental al momento de firmarlo.
El fallo determinó que las pruebas reunidas en el expediente no acreditaron que el hombre, quien rubricó el documento mientras cursaba una internación en un hospital porteño, careciera de discernimiento para tomar esa decisión.
El origen del conflicto se remonta al 4 de junio de 2011, cuando Guibert se recuperaba de una fractura de cadera y convocó al escribano Ernesto Felipe Vales al centro asistencial para dejar asentada su última voluntad.
Según explicó el profesional, Guibert manifestó su intención de dejar todos sus bienes a Mauricio Hernán González, un vecino con quien había desarrollado una amistad y que lo ayudaba habitualmente en su casa.
El hombre era viudo, no tenía hijos ni ascendientes vivos y, por lo tanto, no contaba con herederos forzosos.
Durante el encuentro, el escribano conversó con Guibert sobre su vida y su profesión para comprobar que comprendía la decisión que estaba tomando. Finalmente, el paciente firmó el documento mientras permanecía acostado en su cama, utilizando una carpeta como apoyo.
El 1 de agosto de 2011, menos de dos meses después, Guibert falleció y González inició el trámite sucesorio para recibir la herencia, que incluía un departamento ubicado en la calle Vidal, en Belgrano.
Por qué la Justicia había anulado el testamento
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una demanda para solicitar la nulidad del documento al considerar que Guibert no se encontraba en condiciones mentales de decidir sobre sus bienes.
Entre las pruebas se incluyeron informes médicos que mencionaban problemas de memoria, depresión, dependencia y deterioro cognitivo.
Además, en 2009 la Justicia había restringido parcialmente su capacidad para disponer de determinados bienes, aunque esa medida fue revocada en diciembre de 2010.
El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 104 hizo lugar a la demanda y declaró nulo el testamento. Sin embargo, el vecino beneficiado y el escribano apelaron esa decisión.
Los peritajes médicos y caligráficos que inclinaron el fallo
Al revisar la sentencia de primera instancia, los camaristas ponderaron un certificado médico del 27 de junio de 2011, firmado por un psiquiatra del Hospital Pirovano, que acreditaba la conservación de sus facultades mentales, junto con una pericia psiquiátrica post mortem que concluyó que Guibert comprendía plenamente el alcance jurídico del acto al momento de suscribirlo.
El tribunal complementó ese cuadro con las declaraciones de los testigos presentes y una pericia caligráfica que confirmó la autenticidad de la rúbrica sin intervención de terceros. Con la sentencia firmada este 25 de noviembre de 2026, la Cámara revocó el fallo previo, confirmó a González como heredero universal e impuso al Gobierno porteño el pago de las costas de ambas instancias.
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