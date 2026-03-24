Byung-Chul Han advierte sobre el peligro de las pantallas: por qué el smartphone está "irrealizando" el mundo
El reconocido filósofo Byung-Chul Han explica cómo el smartphone diluye nuestra realidad. Entérate por qué el ritmo digital nos agota y cómo recuperar la vida.
“Percibimos la realidad a través de la pantalla. La ventana digital diluye la realidad, el smartphone irrealiza el mundo”, expresó Byung-Chul Han, filósofo surcoreano. La frase refleja cómo, en la actualidad, el uso constante de pantallas influye en la forma en que las personas perciben lo que ocurre a su alrededor.
El filósofo se hizo conocido por analizar cómo la tecnología impacta en la vida cotidiana. En sus obras, plantea que lo digital no solo modifica la comunicación, sino también la manera en que las personas se relacionan y entienden la realidad.
Han, radicado en Alemania, es reconocido por sus ensayos sobre la sociedad digital y el cansancio. Entre sus obras destacan "La sociedad del cansancio" y "La sociedad de la transparencia", donde explica cómo el ritmo frenético de la actualidad termina afectando la rutina diaria de cada individuo.
La reflexión de Byung-Chul Han
Han sostiene que el problema no es solo el tiempo que pasamos con la tecnología, sino el lugar que ocupa entre nosotros y la realidad. Cuando la experiencia pasa siempre por una pantalla, el vínculo con el entorno se debilita y todo se vuelve más lejano.
Además, plantea que lo digital favorece una percepción rápida y fragmentada: la atención se dispersa, cuesta detenerse y todo parece efímero. La conexión permanente borra los límites entre trabajo y descanso, generando una sensación de actividad constante sin verdadero descanso.
En este contexto, advierte que ese ritmo no libera, sino que desgasta. Por eso, propone recuperar momentos sin tecnología, con contacto directo con la realidad, como forma de vivir de manera más consciente.
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