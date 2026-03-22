"Ser feliz es fácil si...", la reflexión de Borja Vilaseca
Tras atravesar momentos difíciles que transformaron su mirada, el especialista impulsó un camino enfocado en el desarrollo personal y el liderazgo consciente.
Dentro del universo de los filósofos contemporáneos y referentes del desarrollo personal, Borja Vilaseca construyó su mirada a partir de una historia atravesada por experiencias límite. Desde una infancia marcada por problemas de salud hasta una adolescencia con conflictos familiares, excesos y crisis personales, su recorrido lo llevó a replantearse el sentido de la vida y a iniciar un profundo camino.
Ese quiebre llegó tras tocar fondo a los 19 años, cuando decidió dejar atrás hábitos destructivos y enfocarse en el autoconocimiento. Inspirado por ideas que dialogan con los filósofos clásicos y corrientes orientales, comenzó a explorar herramientas como la introspección, la meditación y la educación emocional, pilares que hoy forman parte central de su mensaje.
La reflexión de Borja Vilaseca
En su planteo, la felicidad no es algo que se consigue en el exterior, sino un estado que surge desde adentro. El autor cuestiona la idea instalada de que el bienestar depende del éxito, el dinero o las relaciones, y advierte que esa búsqueda constante suele generar frustración.
En cambio, propone un enfoque más cercano al de los filósofos: trabajar sobre uno mismo para alcanzar equilibrio emocional y claridad mental. Para Vilaseca, herramientas como la meditación, el ejercicio físico y la incorporación de hábitos saludables son fundamentales para lograr ese estado.
También destaca la importancia de sanar heridas del pasado, fortalecer la autoestima y desarrollar una mayor conciencia sobre los pensamientos y emociones. Según su visión, cuando una persona logra conectarse con el presente y deja de identificarse con el ruido mental, aparece una sensación de plenitud más estable.
Además, advierte sobre el impacto de la vida moderna, especialmente el rol de las redes sociales, donde predominan comparaciones constantes y modelos irreales. Frente a eso, recomienda reducir la sobreexposición digital y priorizar el mundo interior.
Desde esta perspectiva, la felicidad deja de ser un objetivo lejano y se transforma en una experiencia cotidiana, alineada con las ideas que muchos filósofos vienen planteando desde hace siglos.
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