"Ser feliz es fácil si...", la reflexión de Borja Vilaseca

Además, advierte sobre el impacto de la vida moderna, especialmente el rol de las redes sociales, donde predominan comparaciones constantes y modelos irreales. Frente a eso, recomienda reducir la sobreexposición digital y priorizar el mundo interior.

Desde esta perspectiva, la felicidad deja de ser un objetivo lejano y se transforma en una experiencia cotidiana, alineada con las ideas que muchos filósofos vienen planteando desde hace siglos.