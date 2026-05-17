Platón, filósofo: "Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando"
Para el pensador griego, gobernar no era un privilegio, sino una tarea encargada de sostener la armonía social y evitar que el poder se use en beneficio propio. Descubrí todos los detalles en la nota.
“Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando”, afirmó Platón al reflexionar sobre el liderazgo y el ejercicio del poder. A través de esta idea, el filósofo propone una visión en la que la autoridad no se entiende como imposición, sino como una forma de responsabilidad orientada al bienestar de la comunidad.
Figura central del pensamiento antiguo, Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y su pensamiento marcó de manera decisiva la filosofía occidental. En su libro "La República", desarrolló una concepción del gobierno basada en la justicia, la organización social y el bien común, convirtiéndose en una referencia del pensamiento político y ético.
El liderazgo entendido como una responsabilidad
En la filosofía política de Platón, el orden social ideal se basa en la cooperación y en el equilibrio entre sus miembros. Desde esa mirada, gobernar no era un privilegio, sino una tarea encargada de sostener la armonía social y evitar que el poder se use en beneficio propio.
Esta idea también puede trasladarse a otros ámbitos, como el laboral o el institucional, donde liderar implica orientar y coordinar a un grupo hacia objetivos compartidos, en lugar de ejercer autoridad de forma impositiva. Cuando el poder se utiliza en beneficio propio, pierde su propósito original y se desvirtúa.
Platón también introduce la figura del “filósofo-rey”, un gobernante formado en el conocimiento y la reflexión, capaz de tomar decisiones justas. Según su planteo, quienes buscan el poder por interés personal no son los más aptos para ejercerlo, mientras que los mejores líderes son aquellos que lo asumen como una responsabilidad.
Además, destacaba que la conducción debe basarse en la experiencia y el conocimiento del entorno. Para dirigir de manera correcta, es fundamental haber sido parte del proceso, comprender a los demás y actuar con criterio, evitando así decisiones desconectadas de la realidad del grupo.
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