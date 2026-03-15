Cafeteras en oferta: supermercados lanzan descuentos de hasta el 53% y promociones 2x1 en marzo de 2026

Las promos en Coto

En el caso de Coto, los descuentos llegan hasta el 25%, con la posibilidad de pagar en 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés, dependiendo del producto.

Entre las ofertas disponibles se encuentran:

Cafetera Filtro TOP HOUSE Cm1001b (15% off) $26.349,15 (antes $30.999) – 6 cuotas sin interés

Cafetera Filtro ATMA Essential CA2180P (15% off) $25.796,65 (antes $30.349)

Cafetera Filtro MOULINEX City Perfecta (15% off) $39.354,15 (antes $46.299)

Cafetera Filtro TOP HOUSE CA1707 (25% off) $67.392,01 (antes $89.988) – 12 cuotas sin interés

Cafetera Filtro TOP HOUSE CM-30000BE (20% off) $88.799,20 (antes $110.999) – 9 cuotas sin interés

Estas ofertas suelen estar disponibles con descuentos adicionales si se paga con Comunidad Coto o medios de pago asociados al supermercado.