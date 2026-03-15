Cafeteras en oferta: supermercados lanzan descuentos de hasta el 53% y promociones 2x1 en marzo de 2026
Las cadenas líderes rebajaron precios en modelos de filtro, express y vintage. Conocé las opciones desde $23.999 y los planes de cuotas sin interés para ahorrar.
Estas promociones se volvieron muy buscadas por quienes quieren renovar su cafetera sin gastar demasiado. En algunos casos también hay cuotas sin interés o promociones 2x1, lo que hace todavía más atractivas las ofertas.
Entre los modelos incluidos en las promociones se pueden encontrar cafeteras desde $23.999, dependiendo del tipo de máquina y la marca.
Las promos en Carrefour
El supermercado Carrefour es uno de los que presenta los descuentos más importantes, con rebajas que llegan hasta el 53% y promociones 2x1 en pequeños electrodomésticos.
Algunas de las ofertas destacadas son:
-
Cafetera eléctrica de filtro Sansei Casa9118BP 0,75 L (53% off)
$23.999 (antes $51.799)
Cafetera Mandine vintage con timer MCM10 (2x1)
$41.500 cada una (antes $83.000) – 12 cuotas con Visa y Mi Carrefour Crédito
Cafetera express Mandine inox MEC1450 (2x1)
$146.500 cada una (antes $293.000)
Cafetera émbolo TF25 350 ml con segunda unidad al 80% off
$13.194 cada una (antes $21.990)
Cafetera Electrolux Efficient ECM12 600 ml (26% off)
$42.999 (antes $58.888) – hasta 3 cuotas sin interés
Estas promociones pueden encontrarse tanto en tiendas físicas como en el sitio web del supermercado.
Las promos en Coto
En el caso de Coto, los descuentos llegan hasta el 25%, con la posibilidad de pagar en 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés, dependiendo del producto.
Entre las ofertas disponibles se encuentran:
-
Cafetera Filtro TOP HOUSE Cm1001b (15% off)
$26.349,15 (antes $30.999) – 6 cuotas sin interés
Cafetera Filtro ATMA Essential CA2180P (15% off)
$25.796,65 (antes $30.349)
Cafetera Filtro MOULINEX City Perfecta (15% off)
$39.354,15 (antes $46.299)
Cafetera Filtro TOP HOUSE CA1707 (25% off)
$67.392,01 (antes $89.988) – 12 cuotas sin interés
Cafetera Filtro TOP HOUSE CM-30000BE (20% off)
$88.799,20 (antes $110.999) – 9 cuotas sin interés
Estas ofertas suelen estar disponibles con descuentos adicionales si se paga con Comunidad Coto o medios de pago asociados al supermercado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario