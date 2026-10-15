Cambios en el horóscopo: los signos del zodiaco que se reeencontrarán con su expareja debido a Venus retrógrado
Las tendencias astrales y tecnológicas indicaron cuáles son las personas más propensas a recaer en viejos amoríos durante este fenómeno.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el cierre y arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que regresarán con su expareja gracias al fenómeno de Venus Retrógado.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero la astrología encontró a los que tienen más posibilidades de reavivar amores del pasado.
Los signos que regresarán con su expareja por Venus Retrógrado
Libra
Venus regresará a este signo el 25 de octubre y despertará recuerdos y emociones vinculadas con una relación pasada que todavía genera preguntas o sentimientos pendientes.
Una expareja reaparecerá para hablar sobre dinero, aclarar una discusión o mantener una conversación que permitirá comprender mejor cómo terminó aquella historia entre ambos. El encuentro funcionará como una oportunidad para recuperar la armonía, aunque será importante establecer límites y evitar regresar a un vínculo que terminó por razones concretas.
Tauro
Al estar también regido por Venus, recibirá noticias de una persona que tuvo un lugar importante en su pasado y todavía despierta curiosidad.
El acercamiento se dará de manera casual, mediante un café, la devolución de un objeto o un contacto surgido gracias a una amistad entre ambos. La familiaridad resultará tentadora, pero será necesario recordar las razones de la ruptura antes de interpretar una charla agradable como señal de un cambio real.
Cáncer
Este signo recordará con mayor intensidad una relación anterior, ya que su memoria emocional se activará durante Venus retrógrado y despertará antiguos sentimientos nuevamente.
Una fotografía, un cumpleaños, una calle conocida o incluso una comida despertarán las ganas de escribirle a esa persona y recuperar el contacto después. Si decide hacerlo, mantendrá el intercambio sencillo y sin grandes expectativas, para descubrir gradualmente si todavía existe interés genuino y voluntad de acercamiento entre ambos.
Piscis
Piscis se mostrará especialmente sensible frente a los recuerdos de una antigua pareja, reviviendo momentos que parecían superados y observando el pasado con cierta nostalgia.
Su tendencia a conservar los momentos más lindos hará que aquella relación parezca mucho más compatible de lo que realmente fue cuando todo terminó. Antes de responder o pensar en regresar, recordará las dificultades vividas y se preguntará si las circunstancias actuales realmente cambiaron para evitar repetir los mismos problemas.
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