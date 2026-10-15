Cambios en el horóscopo: los signos del zodiaco que se reeencontrarán con su expareja debido a Venus retrógrado

El acercamiento se dará de manera casual, mediante un café, la devolución de un objeto o un contacto surgido gracias a una amistad entre ambos. La familiaridad resultará tentadora, pero será necesario recordar las razones de la ruptura antes de interpretar una charla agradable como señal de un cambio real.

Cáncer

Este signo recordará con mayor intensidad una relación anterior, ya que su memoria emocional se activará durante Venus retrógrado y despertará antiguos sentimientos nuevamente.

Una fotografía, un cumpleaños, una calle conocida o incluso una comida despertarán las ganas de escribirle a esa persona y recuperar el contacto después. Si decide hacerlo, mantendrá el intercambio sencillo y sin grandes expectativas, para descubrir gradualmente si todavía existe interés genuino y voluntad de acercamiento entre ambos.

Piscis

Piscis se mostrará especialmente sensible frente a los recuerdos de una antigua pareja, reviviendo momentos que parecían superados y observando el pasado con cierta nostalgia.

Su tendencia a conservar los momentos más lindos hará que aquella relación parezca mucho más compatible de lo que realmente fue cuando todo terminó. Antes de responder o pensar en regresar, recordará las dificultades vividas y se preguntará si las circunstancias actuales realmente cambiaron para evitar repetir los mismos problemas.