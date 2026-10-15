Telescopio espacial Roman de la NASA: el ambicioso proyecto tecnológico para superar al Hubble y al James Webb

Uno de los principales objetivos de la misión será comprender el origen y la evolución de las atmósferas planetarias. Las observaciones podrían aportar información sobre los materiales y procesos involucrados en la formación y transformación de estos entornos.

Otro eje de investigación estará relacionado con los agujeros negros supermasivos ubicados en el centro de numerosas galaxias. El telescopio buscará analizar cómo evolucionan estos objetos en relación con las galaxias que los albergan y qué papel desempeñan en la historia cósmica.

Además, PRIMA estudiará la acumulación y distribución del polvo y de los elementos pesados a lo largo del tiempo. Estos componentes son fundamentales para comprender cómo evolucionan las galaxias y cómo se desarrollan las condiciones necesarias para la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios.

La importancia de este tipo de observaciones radica en que el polvo puede ocultar procesos que resultan difíciles de detectar mediante luz visible. Por eso, el infrarrojo lejano ofrece una herramienta complementaria para reconstruir etapas de la historia del Universo que todavía presentan numerosas incógnitas.

La misión también se proyecta como parte de una nueva generación de observatorios espaciales. Mientras el James Webb se especializa en determinadas regiones del infrarrojo y el Roman está diseñado para realizar grandes relevamientos del cielo, PRIMA apuntará a cubrir una necesidad observacional diferente.

El proyecto tiene como destino previsto el entorno del punto de Lagrange L2, una región del espacio donde también opera el James Webb y hacia la que se dirige el telescopio Roman. Esta ubicación facilita las observaciones astronómicas, aunque la posibilidad de que todos los instrumentos trabajen simultáneamente dependerá de sus condiciones operativas y de la duración de cada misión.

El desarrollo de PRIMA representa, así, un paso importante para ampliar las herramientas con las que los científicos estudian el cosmos. Si se cumplen los plazos previstos, el telescopio permitirá explorar una región del espectro que quedó sin un observatorio espacial dedicado después de que el telescopio Herschel dejara de funcionar en 2013.

Con su capacidad para observar el infrarrojo lejano, la misión busca aportar nuevas respuestas sobre la formación de las galaxias, la evolución de los agujeros negros y los materiales que intervienen en la historia del Universo.