Telescopio espacial Roman de la NASA: el ambicioso proyecto tecnológico para superar al Hubble y al James Webb
La NASA avanza con PRIMA, un telescopio espacial diseñado para estudiar el infrarrojo lejano, una región del espectro que permite investigar fenómenos ocultos por el polvo cósmico.
La exploración del Universo depende de telescopios capaces de captar diferentes tipos de luz. Aunque el Hubble, el James Webb y el Nancy Grace Roman permiten estudiar el cosmos desde perspectivas complementarias, todavía existen regiones del espectro electromagnético que requieren instrumentos especializados para revelar sus secretos.
En ese contexto, la NASA trabaja en PRIMA, una misión espacial pensada para observar el infrarrojo lejano. Esta banda resulta especialmente importante porque permite detectar la radiación emitida por el polvo cósmico, que absorbe la luz visible y ultravioleta y luego la libera en longitudes de onda más largas.
A diferencia de lo que sugiere la idea de reemplazar a los telescopios anteriores, el objetivo de PRIMA es complementar las observaciones de otros instrumentos espaciales y ampliar la información disponible sobre la evolución de las galaxias, los agujeros negros y las atmósferas planetarias.
La misión se encuentra en etapa de desarrollo y, según la información difundida, tiene previsto su lanzamiento para 2033. Su presupuesto estimado es de 1.200 millones de dólares, sin incluir el costo del lanzamiento.
Los detalles de este telescopio de la NASA
PRIMA busca estudiar fenómenos que resultan difíciles de observar con telescopios que trabajan principalmente en otras regiones del espectro electromagnético. Su capacidad para captar el infrarrojo lejano permitiría investigar procesos que ocurren en regiones del espacio cubiertas por grandes cantidades de polvo.
Uno de los principales objetivos de la misión será comprender el origen y la evolución de las atmósferas planetarias. Las observaciones podrían aportar información sobre los materiales y procesos involucrados en la formación y transformación de estos entornos.
Otro eje de investigación estará relacionado con los agujeros negros supermasivos ubicados en el centro de numerosas galaxias. El telescopio buscará analizar cómo evolucionan estos objetos en relación con las galaxias que los albergan y qué papel desempeñan en la historia cósmica.
Además, PRIMA estudiará la acumulación y distribución del polvo y de los elementos pesados a lo largo del tiempo. Estos componentes son fundamentales para comprender cómo evolucionan las galaxias y cómo se desarrollan las condiciones necesarias para la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios.
La importancia de este tipo de observaciones radica en que el polvo puede ocultar procesos que resultan difíciles de detectar mediante luz visible. Por eso, el infrarrojo lejano ofrece una herramienta complementaria para reconstruir etapas de la historia del Universo que todavía presentan numerosas incógnitas.
La misión también se proyecta como parte de una nueva generación de observatorios espaciales. Mientras el James Webb se especializa en determinadas regiones del infrarrojo y el Roman está diseñado para realizar grandes relevamientos del cielo, PRIMA apuntará a cubrir una necesidad observacional diferente.
El proyecto tiene como destino previsto el entorno del punto de Lagrange L2, una región del espacio donde también opera el James Webb y hacia la que se dirige el telescopio Roman. Esta ubicación facilita las observaciones astronómicas, aunque la posibilidad de que todos los instrumentos trabajen simultáneamente dependerá de sus condiciones operativas y de la duración de cada misión.
El desarrollo de PRIMA representa, así, un paso importante para ampliar las herramientas con las que los científicos estudian el cosmos. Si se cumplen los plazos previstos, el telescopio permitirá explorar una región del espectro que quedó sin un observatorio espacial dedicado después de que el telescopio Herschel dejara de funcionar en 2013.
Con su capacidad para observar el infrarrojo lejano, la misión busca aportar nuevas respuestas sobre la formación de las galaxias, la evolución de los agujeros negros y los materiales que intervienen en la historia del Universo.
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