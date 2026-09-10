Cambios en la VTV porteña: las nuevas sedes habilitadas y los costos del chequeo

De esta manera, podrán incorporarse talleres privados, concesionarias e importadores, siempre que acrediten las condiciones técnicas necesarias. Los interesados deberán contar con infraestructura y equipamiento adecuados para realizar los diferentes controles exigidos durante la inspección.

Además, cada establecimiento tendrá que disponer de un director técnico responsable que sea un profesional matriculado y mantener un registro digital de todas las verificaciones realizadas.

La inscripción deberá completarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con una declaración jurada y la documentación correspondiente. La autoridad porteña contará con un plazo de 30 días corridos para analizar la solicitud y podrá exigir correcciones cuando encuentre errores u omisiones.

Si durante ese período no aparecen observaciones ni existe una resolución expresa, el establecimiento podrá quedar inscripto automáticamente. De todas maneras, los talleres continuarán sujetos a controles y auditorías posteriores para comprobar que mantienen las condiciones exigidas.

Para los automovilistas, la principal consecuencia será contar progresivamente con más alternativas para realizar la VTV en CABA, aunque la implementación será gradual y durante un período convivirán los nuevos establecimientos con las plantas tradicionales.

Precio de la VTV en CABA

El precio representa otra de las principales modificaciones. Con la apertura del sistema, cada prestador podrá establecer libremente el valor de la revisión, en lugar de existir una única tarifa regulada por el Gobierno de la Ciudad.

Antes de la implementación completa del nuevo esquema, el costo vigente era de $96.968 para los autos particulares, mientras que las motos abonaban $36.459 por la inspección.

Estos montos corresponden al sistema anterior y no deben interpretarse como una tarifa obligatoria para los nuevos talleres. A medida que comiencen a funcionar los establecimientos habilitados, los valores podrán variar entre un prestador y otro.

La intención detrás de la apertura es que el aumento de la cantidad de establecimientos genere mayor competencia y diferentes alternativas para los usuarios. El valor cobrado deberá contemplar la documentación correspondiente a la revisión, incluida la oblea identificatoria y el certificado de aprobación.

Por este motivo, antes de solicitar un turno bajo el nuevo sistema será importante que los conductores consulten el precio establecido por cada prestador, ya que podrán encontrarse diferencias entre los establecimientos habilitados.

Qué se revisa en la VTV

Aunque cambien los lugares y las tarifas, las exigencias técnicas de la VTV se mantienen. Los nuevos prestadores deberán realizar los mismos controles necesarios para determinar si un vehículo se encuentra en condiciones adecuadas para circular.

Entre los principales elementos que se revisan se encuentran:

Frenos y capacidad de respuesta del sistema.

y capacidad de respuesta del sistema. Luces y elementos de señalización.

y elementos de señalización. Dirección y suspensión .

. Estado de los neumáticos .

. Emisiones contaminantes .

. Niveles de ruido .

. Diferentes elementos estructurales del vehículo.

Una vez finalizado el procedimiento, el resultado de la inspección deberá quedar registrado digitalmente. El conductor recibirá la constancia correspondiente y la oblea cuando el vehículo haya superado la revisión.

El resultado puede determinar que el vehículo quede apto, condicional o rechazado. En el primer caso podrá circular normalmente hasta el vencimiento de la verificación. Cuando se detecten desperfectos leves, quedará como condicional y deberá realizar una nueva inspección dentro del plazo correspondiente.

En cambio, cuando se encuentren fallas consideradas graves, el vehículo será rechazado y no quedará habilitado para circular hasta que los problemas detectados sean solucionados.

Nuevos plazos para los vehículos 0 km

Los propietarios de vehículos nuevos también tendrán cambios importantes. Con la reforma, los autos particulares 0 km deberán realizar su primera VTV a los cinco años desde el patentamiento, en lugar de los cuatro años establecidos anteriormente.

Después de esa primera inspección, la verificación tendrá una vigencia de 24 meses hasta que el vehículo alcance los 10 años de antigüedad. De esta manera, durante ese período el control se realizará cada dos años.

Una vez superados los diez años, la VTV volverá a tener una frecuencia anual. El nuevo criterio busca alinearse con los cambios establecidos a nivel nacional para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La modificación de los plazos se suma así a una transformación más amplia del sistema porteño. Más lugares disponibles, precios definidos por cada prestador y una primera revisión más tardía para los 0 km son algunos de los principales cambios, mientras que las condiciones técnicas y de seguridad que deben superar los vehículos continuarán siendo obligatorias.