Quiénes pueden hacer la revisión en talleres particulares para la nueva VTV
El nuevo esquema amplía los lugares habilitados para realizar la revisión técnica vehicular. Sin embargo, no cualquier taller puede ofrecer el servicio: debe estar registrado y cumplir una serie de condiciones.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa una serie de cambios que modifican la manera en la que los conductores pueden realizar el control obligatorio de sus vehículos. Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la posibilidad de completar la inspección en talleres particulares, concesionarias e importadores habilitados.
La modificación surge del Decreto 196/2025, que creó un registro nacional, público, gratuito y digital para incorporar nuevos establecimientos al sistema. De esta manera, la revisión deja de estar limitada exclusivamente a las tradicionales plantas concesionadas y pueden sumarse otros puntos de atención.
Sin embargo, esto no significa que los automovilistas puedan dirigirse a cualquier taller mecánico para realizar el trámite. Los establecimientos interesados deben cumplir con determinadas exigencias técnicas y formar parte del registro correspondiente antes de comenzar a efectuar las inspecciones.
Cómo funciona la nueva VTV en talleres particulares
El nuevo sistema permite que talleres, concesionarias e importadores registrados realicen revisiones técnicas para diferentes categorías de vehículos. El objetivo es ampliar la cantidad de lugares disponibles para efectuar el control y ofrecer más alternativas a los conductores.
Para hacerlo, estos establecimientos deben incorporarse al Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. La inscripción es una condición necesaria para operar dentro del nuevo régimen y acreditar que el lugar está preparado para llevar adelante los controles correspondientes.
De esta manera, la apertura del sistema no elimina las exigencias de la revisión técnica, sino que modifica la cantidad y el tipo de establecimientos que pueden efectuarla. Los vehículos continúan teniendo que superar los controles previstos para comprobar sus condiciones de circulación y seguridad.
Para los conductores, el cambio implica que podrán existir más opciones para realizar la revisión, aunque antes de solicitar un turno será necesario verificar que el establecimiento elegido se encuentre efectivamente habilitado dentro del sistema.
Qué requisitos debe cumplir un taller para hacer la revisión
El principal requisito es que el establecimiento se encuentre registrado oficialmente para realizar inspecciones técnicas. Un taller mecánico particular que no haya completado este procedimiento no queda automáticamente habilitado por el solo hecho de dedicarse a la reparación o mantenimiento de vehículos.
Además, los centros deben contar con el equipamiento homologado necesario para efectuar los controles técnicos. Esto permite mantener las condiciones requeridas para evaluar los diferentes componentes del vehículo y determinar si se encuentra en condiciones de circular.
Por lo tanto, antes de hacer la VTV en un establecimiento particular, los usuarios deberán comprobar que se trate de un centro incorporado al registro y autorizado para brindar el servicio. La reforma amplía los puntos de control, pero mantiene requisitos específicos para garantizar que las revisiones sean realizadas en lugares preparados para esa tarea.
El nuevo esquema busca así descentralizar la inspección técnica vehicular y aumentar la oferta disponible, incorporando talleres particulares, concesionarias e importadores que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.
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