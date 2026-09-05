Quiénes pueden hacer la revisión en talleres particulares para la nueva VTV

De esta manera, la apertura del sistema no elimina las exigencias de la revisión técnica, sino que modifica la cantidad y el tipo de establecimientos que pueden efectuarla. Los vehículos continúan teniendo que superar los controles previstos para comprobar sus condiciones de circulación y seguridad.

Para los conductores, el cambio implica que podrán existir más opciones para realizar la revisión, aunque antes de solicitar un turno será necesario verificar que el establecimiento elegido se encuentre efectivamente habilitado dentro del sistema.

Qué requisitos debe cumplir un taller para hacer la revisión

El principal requisito es que el establecimiento se encuentre registrado oficialmente para realizar inspecciones técnicas. Un taller mecánico particular que no haya completado este procedimiento no queda automáticamente habilitado por el solo hecho de dedicarse a la reparación o mantenimiento de vehículos.

Además, los centros deben contar con el equipamiento homologado necesario para efectuar los controles técnicos. Esto permite mantener las condiciones requeridas para evaluar los diferentes componentes del vehículo y determinar si se encuentra en condiciones de circular.

Por lo tanto, antes de hacer la VTV en un establecimiento particular, los usuarios deberán comprobar que se trate de un centro incorporado al registro y autorizado para brindar el servicio. La reforma amplía los puntos de control, pero mantiene requisitos específicos para garantizar que las revisiones sean realizadas en lugares preparados para esa tarea.

El nuevo esquema busca así descentralizar la inspección técnica vehicular y aumentar la oferta disponible, incorporando talleres particulares, concesionarias e importadores que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.