El pueblo de Buenos Aires con menos de 80 habitantes que conserva la calma rural

La tranquilidad distingue a esta localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Foto: Instagram Recorriendo Pueblitos

Las construcciones antiguas también forman parte del recorrido. No se trata de un destino con una larga lista de atractivos monumentales, y justamente ahí aparece uno de sus rasgos particulares: el interés está en mirar con atención aquello que todavía permanece en pie y en conocer cómo era la vida cotidiana en una pequeña comunidad bonaerense.

Dónde queda y cómo llegar a La Invencible

La Invencible pertenece al partido de Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Salto y a aproximadamente 190 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según las referencias utilizadas habitualmente para planificar el recorrido.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido comienza por el Acceso Oeste hasta conectar con la Ruta Nacional 7, que debe seguirse en dirección oeste. El trayecto pasa por zonas como Luján y Carmen de Areco antes de continuar hacia el área de Salto.

Una vez en la zona, el camino continúa por la Ruta Provincial 31. Luego hay que avanzar hacia el oeste de Salto, en dirección a Rojas, hasta llegar a La Invencible.