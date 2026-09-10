El pueblo de Buenos Aires con menos de 80 habitantes que conserva la calma rural
Un destino con una población muy reducida, calles silenciosas y una identidad vinculada al campo que se mantiene pese al paso de los años.
La provincia de Buenos Aires está repleta de destinos ideales para una escapada corta, pero hay uno que en los últimos años ganó popularidad gracias a su propuesta gastronómica y a su ambiente de campo. Se trata de una localidad donde el tiempo parece haberse detenido y que invita a desconectarse del ritmo de la ciudad.
En el norte bonaerense existe "La Invencible", una localidad que reúne buena parte de esos ingredientes. Tiene una población muy reducida, calles silenciosas y una identidad vinculada al campo que se mantiene pese al paso de los años. Su tamaño es, justamente, parte de su atractivo: no hay grandes multitudes ni una agenda cargada de actividades, sino una invitación a recorrer sin apuro.
Qué se puede hacer en La Invencible
La idea es bajar un cambio y disfrutar de actividades sencillas: caminar, andar en bicicleta, sacar fotografías o recorrer los alrededores mientras el paisaje rural ocupa buena parte de la escena.
Uno de los principales atractivos está relacionado con la gastronomía. La localidad cuenta con establecimientos familiares que recuperan recetas y costumbres asociadas a la cocina de campo. Entre las opciones mencionadas aparecen las pastas caseras, parrilladas, picadas y postres tradicionales, propuestas que convirtieron a la comida en uno de los motivos por los que visitantes de otras localidades se acercan hasta allí.
También existe una parrilla familiar que lleva el nombre de la localidad y que ofrece un menú compuesto por diferentes pasos. La propuesta, según la información difundida por el propio establecimiento, busca combinar la comida con una experiencia vinculada a la vida tranquila del lugar.
Las construcciones antiguas también forman parte del recorrido. No se trata de un destino con una larga lista de atractivos monumentales, y justamente ahí aparece uno de sus rasgos particulares: el interés está en mirar con atención aquello que todavía permanece en pie y en conocer cómo era la vida cotidiana en una pequeña comunidad bonaerense.
Dónde queda y cómo llegar a La Invencible
La Invencible pertenece al partido de Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Salto y a aproximadamente 190 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según las referencias utilizadas habitualmente para planificar el recorrido.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido comienza por el Acceso Oeste hasta conectar con la Ruta Nacional 7, que debe seguirse en dirección oeste. El trayecto pasa por zonas como Luján y Carmen de Areco antes de continuar hacia el área de Salto.
Una vez en la zona, el camino continúa por la Ruta Provincial 31. Luego hay que avanzar hacia el oeste de Salto, en dirección a Rojas, hasta llegar a La Invencible.
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