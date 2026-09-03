La diferencia entre la VTV de CABA y la de la Provincia de Buenos Aires
Aunque el trámite es obligatorio en ambas jurisdicciones y controla componentes similares de los vehículos.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites que deben tener en cuenta los conductores para circular y tiene como objetivo comprobar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad. Sin embargo, el régimen no funciona exactamente de la misma manera en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.
En ambas jurisdicciones, la inspección contempla componentes mecánicos y elementos fundamentales como los frenos, la suspensión, las luces, las emisiones de gases y distintos sistemas de seguridad. Las principales diferencias aparecen en cuestiones vinculadas con el cronograma, los períodos de vigencia y la jurisdicción en la que corresponde realizar el trámite.
De esta manera, los propietarios de vehículos que circulan habitualmente por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deben prestar atención al domicilio de radicación del vehículo y a las normas correspondientes para evitar inconvenientes o posibles multas.
Cómo cambió la VTV en CABA y en Provincia de Buenos Aires
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a implementar desde agosto un nuevo esquema para la VTV, que modifica el modelo que hasta ahora concentraba las inspecciones en las plantas concesionadas.
El cambio surge a partir de la Ley 6.963, aprobada por la Legislatura porteña durante junio. La normativa permite incorporar al sistema talleres mecánicos, concesionarias e importadores, siempre que cumplan con las condiciones técnicas necesarias para realizar las verificaciones.
Además, desde el 1° de septiembre está prevista la habilitación de una plataforma digital optimizada para llevar adelante el registro correspondiente. Las modificaciones alcanzan también aspectos relacionados con los valores del trámite y la periodicidad de las revisiones.
La situación es diferente en la Provincia de Buenos Aires, donde las autoridades decidieron continuar con el régimen provincial vigente. De esta forma, el distrito bonaerense no adoptará el esquema nacional y mantendrá sus propias disposiciones para efectuar la VTV.
Por lo tanto, pese a que CABA y Provincia realizan controles sobre componentes similares de los vehículos, cada jurisdicción mantiene sus propias reglas. La diferencia principal está vinculada con el esquema de realización de la VTV, los cronogramas determinados por patente, los períodos de vigencia según la antigüedad del vehículo y los establecimientos habilitados para efectuar la inspección.
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