La diferencia entre la VTV de CABA y la de la Provincia de Buenos Aires

Además, desde el 1° de septiembre está prevista la habilitación de una plataforma digital optimizada para llevar adelante el registro correspondiente. Las modificaciones alcanzan también aspectos relacionados con los valores del trámite y la periodicidad de las revisiones.

La situación es diferente en la Provincia de Buenos Aires, donde las autoridades decidieron continuar con el régimen provincial vigente. De esta forma, el distrito bonaerense no adoptará el esquema nacional y mantendrá sus propias disposiciones para efectuar la VTV.

Por lo tanto, pese a que CABA y Provincia realizan controles sobre componentes similares de los vehículos, cada jurisdicción mantiene sus propias reglas. La diferencia principal está vinculada con el esquema de realización de la VTV, los cronogramas determinados por patente, los períodos de vigencia según la antigüedad del vehículo y los establecimientos habilitados para efectuar la inspección.