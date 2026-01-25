Celulares más baratos: los motivos y dónde se pueden conseguir

Cuándo conviene comprar un celular en Argentina

Aunque el arancel cero ya está vigente, el traslado total a precios no es inmediato. Los comercios todavía venden stock importado con costos anteriores. Se recomienda esperar algunas semanas o meses para ver reflejada la baja completa.

Si la oferta aumenta y entran nuevos equipos importados sin impuestos, los precios deberían poder comprarse más baratos en febrero o marzo de 2026.