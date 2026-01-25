Celulares más baratos: los motivos y dónde se pueden conseguir
Los smartphones pagaban un arancel que llegó al 16%, se redujo al 8% en 2025 y desde este mes fue eliminado por completo hasta diciembre de 2038.
La quita de aranceles para la importación de teléfonos celulares en la Argentina no se traducirá en un alivio inmediato para el bolsillo de los consumidores, incluso pese a la declaración del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que prometió "mejores precios para todos".
Según los valores de mercado actuales, un dispositivo en el país sigue costando hasta el doble que en los Estados Unidos y un 60% más que en Chile. Esta persistente diferencia de precios responde a una estructura de costos que va más allá del arancel aduanero, incluyendo el tipo de cambio, la compleja logística nacional y el peso de los impuestos internos, de acuerdo con los vendedores.
Desde este 15 de enero de 2026, los celulares importados llegan a la Argentina sin pagar aranceles. La decisión del Gobierno, oficializada por el Decreto 333/2025, apunta a bajar los precios y achicar la brecha con el exterior.
Cuánto cuestan los iPhone con arancel cero
Con la eliminación del impuesto, ya se proyectan nuevos valores para los modelos más buscados. Estas son estimaciones para enero de 2026:
- iPhone 17 Pro (256 GB): podría bajar de $ 2.899.999 a cerca de $ 1.700.000
- iPhone 17 Pro Max (1 TB): hoy cuesta cerca de $ 3.000.000, pero en Paraguay ronda los $ 2.750.000 al cambio
- iPhone 13 (128 GB): podría pasar de $ 1.199.999 a alrededor de $ 655.000
- iPhone 16 Pro Max: bajaría de $ 2.125.000 a cerca de $ 1.720.000
Los precios finales dependerán del IVA, la logística y la competencia entre marcas y vendedores.
Cuándo conviene comprar un celular en Argentina
Aunque el arancel cero ya está vigente, el traslado total a precios no es inmediato. Los comercios todavía venden stock importado con costos anteriores. Se recomienda esperar algunas semanas o meses para ver reflejada la baja completa.
Si la oferta aumenta y entran nuevos equipos importados sin impuestos, los precios deberían poder comprarse más baratos en febrero o marzo de 2026.
