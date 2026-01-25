Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para ir a comer el mejor asado de tu vida

Uno de los recintos más destacados en la actualidad es el "Bodegón de Marga", a metros del Obelisco. Este restaurante desde hace más de 40 años mantiene al asado como protagonista, ofreciendo además una carta variada para todos los gustos. Una de sus grandes ventajas valoradas es su accesibilidad, permitiendo un arribo sencillo desde diferentes barrios de CABA.