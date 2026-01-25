Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para ir a comer el mejor asado de tu vida
Si bien su extenso menú deleita el paladar de los comensales, su ambiente cálido y familiar es uno de los puntos más valorados. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones son sinónimo de tradición: platos abundantes, precios accesibles y un ambiente familiar son los encargados de atrapar a cada comensal y brindarle una experiencia tan auténtico como exquisita. Si bien en la actualidad se pueden encontrar diferentes preparaciones, las opciones clásicas, como milanesas, pastas o asado, siguen dominando las cartas.
Uno de los recintos más destacados en la actualidad es el "Bodegón de Marga", a metros del Obelisco. Este restaurante desde hace más de 40 años mantiene al asado como protagonista, ofreciendo además una carta variada para todos los gustos. Una de sus grandes ventajas valoradas es su accesibilidad, permitiendo un arribo sencillo desde diferentes barrios de CABA.
Las especialidades de "Bodegón de Marga"
A pesar de contar con una carta variada, la mayoría de los comensales apunta directo a lo más destacado: la carne. La parrilla es el eje del bodegón, con cortes generosos, bien preparados y de calidad. Estas son sus especialidades más reconocidas:
- Parrillada completa
- Lomo
- Provoleta
- Bife de chorizo
- Asado de tira
- Milanesa napolitana
- Bife de costilla
- Tallarines
- Sorrentinos
- Flan
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "Bodegón de Marga"
El restaurante se encuentra en Monserrat, sobre la Avenida Independencia 300. Funciona de domingo a viernes, de 10 a 16, y ofrece un ambiente cálido y típico porteño. Estas características lo hacen ideal para disfrutar de su variada carta y escapar por un momento del bullicio del centro de la ciudad.
Cómo llegar a "Bodegón de Marga"
Llegar al "Bodegón de Marga" es fácil. Su ubicación céntrica permite el arribo en subte, descendiendo en las estación Independencia de las líneas C o E. Además, varias líneas de colectivo, como la 6, 59, 86, 96 y 151, tienen paradas a metros de este establecimiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario