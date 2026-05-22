Chile 2026: el destino con playas, montañas y paisajes únicos

El pueblo, por su parte, conserva un estilo sencillo y pintoresco, con calles tradicionales, una caleta activa y ferias donde se comercializan productos locales y artesanías. A pocos kilómetros, las salinas de Pullally aportan un paisaje distinto.

Dónde queda Papudo

Este sitio está ubicado en la región de Valparaíso, al norte de Santiago de Chile, y se convirtió en una escapada muy accesible desde la capital. A pocas horas de viaje, este balneario se encuentra frente al océano Pacífico y rodeado por cerros verdes que realzan su entorno natural y le dan un atractivo muy característico.

Cómo llegar a Papudo

La forma más común de llegar a Papudo es saliendo desde Santiago de Chile, en un viaje por carretera de dos horas por la Ruta 5 Norte. También existe la alternativa en transporte público, con autobuses que parten desde Alameda o San Borja, aunque en estos casos el recorrido suele extenderse a más de tres horas.