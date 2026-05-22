Chile 2026: el destino con playas, montañas y paisajes únicos
Se ubica en la región de Valparaíso y sus extensas playas permiten pescar, realizar actividades acuáticas y desconectar de la rutina diaria. Descubrí dónde queda y cómo llegar.
Papudo es uno de los destinos más elegidos de Chile para vacacionar durante los últimos años gracias a sus extensas playas, ideales para la pesca, la práctica de actividades acuáticas o para relajarse en contacto con la naturaleza. Su entorno costero, acompañado de paisajes atrapantes, lo convierte en punto perfecto para desconectar de la rutina diaria.
En el último tiempo, el turismo en Sudamérica creció de manera sostenida, impulsado por la diversidad de paisajes y la riqueza cultural. Países como Brasil, Chile y Argentina, con su amplio abanico de destinos que combinan playa, montaña y naturaleza, ganaron cada vez más protagonismo entre los viajeros.
Qué se puede hacer en Papudo
Papudo se presenta como un destino ideal para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y actividades al aire libre. Sus extensas playas ofrecen un entorno propicio para relajarse, al mismo tiempo que permiten realizar paseos náuticos, pesca y distintos deportes acuáticos.
La bahía del lugar suma un atractivo especial, ya que en determinadas épocas es posible avistar fauna marina como delfines, lobos marinos e incluso pingüinos, lo que enriquece la experiencia de los visitantes.
El pueblo, por su parte, conserva un estilo sencillo y pintoresco, con calles tradicionales, una caleta activa y ferias donde se comercializan productos locales y artesanías. A pocos kilómetros, las salinas de Pullally aportan un paisaje distinto.
Dónde queda Papudo
Este sitio está ubicado en la región de Valparaíso, al norte de Santiago de Chile, y se convirtió en una escapada muy accesible desde la capital. A pocas horas de viaje, este balneario se encuentra frente al océano Pacífico y rodeado por cerros verdes que realzan su entorno natural y le dan un atractivo muy característico.
Cómo llegar a Papudo
La forma más común de llegar a Papudo es saliendo desde Santiago de Chile, en un viaje por carretera de dos horas por la Ruta 5 Norte. También existe la alternativa en transporte público, con autobuses que parten desde Alameda o San Borja, aunque en estos casos el recorrido suele extenderse a más de tres horas.
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