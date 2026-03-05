¿Cierra El Palacio de la Papa Frita? Cómo hacer en casa las famosas papas soufflé
Tras 60 años de misterio, los dueños del mítico reducto de la gastronomía porteña revelaron su mayor secreto: el paso a paso de El Palacio de la Papa Frita.
Durante décadas, fue uno de los mayores enigmas de la gastronomía porteña. Sin embargo, El Palacio de la Papa Frita decidió finalmente develar su secreto más preciado y compartió una de las recetas mejor guardadas para preparar sus famosas papas soufflé en la comodidad del hogar.
"Después de 60 años de resguardo, se difunde porque es referente del auténtico sabor argentino que hemos recreado para tantas generaciones", explicó Ricardo Maidana, el actual dueño de la emblemática cadena, al dar a conocer el minucioso procedimiento culinario.
La receta en seis pasos
Según el sitio "Fondo de Olla", la clave es lograr la textura inflada y el color dorado característico requiere de una precisión absoluta. Según los expertos del Palacio, el proceso de preparación consta de los siguientes pasos:
Paso 1: Es fundamental utilizar papas de excelente calidad y cocinarlas exclusivamente con aceite de puro girasol.
Paso 2: Se deben seleccionar piezas de igual tamaño. Luego, hay que pelar, lavar y depositar las papas en recipientes con agua fría.
Paso 3: El corte debe ser inverso, realizado a mano y completamente parejo, con un grosor exacto de 4 milímetros.
Paso 4: Colocar las papas cortadas en agua fría durante 12 horas. Este reposo prolongado permite que el almidón se desprenda, forme una película protectora y le brinde la elasticidad necesaria a la papa.
Paso 5: La primera cocción. Utilizar un recipiente con aceite nuevo y puro a una temperatura controlada de 110°. Freír durante 5 minutos hasta lograr un tenue dorado.
Paso 6: El inflado final. Trasladar las papas a un segundo recipiente, también con aceite nuevo y puro, pero a una temperatura mucho más alta (220°). Freír por un lapso breve para lograr el inflado y el color final. Dejar escurrir y servir inmediatamente.
Para aquellos que prefieren evitar el trabajo en la cocina, el restaurante recordó que ya no hace falta acercarse presencialmente a sus salones para disfrutar de este manjar, ya que cuentan con un servicio de delivery que lleva las clásicas papas soufflé directo a domicilio.
