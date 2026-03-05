¿Cierra El Palacio de la Papa Frita? Cómo hacer en casa las famosas papas soufflé

Paso 1: Es fundamental utilizar papas de excelente calidad y cocinarlas exclusivamente con aceite de puro girasol.

Paso 2: Se deben seleccionar piezas de igual tamaño. Luego, hay que pelar, lavar y depositar las papas en recipientes con agua fría.

Paso 3: El corte debe ser inverso, realizado a mano y completamente parejo, con un grosor exacto de 4 milímetros.

Paso 4: Colocar las papas cortadas en agua fría durante 12 horas. Este reposo prolongado permite que el almidón se desprenda, forme una película protectora y le brinde la elasticidad necesaria a la papa.

Paso 5: La primera cocción. Utilizar un recipiente con aceite nuevo y puro a una temperatura controlada de 110°. Freír durante 5 minutos hasta lograr un tenue dorado.