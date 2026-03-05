Qué pasó con El Palacio de la Papa Frita de la Avenida Corrientes
En medio de la crisis económica, amaneció tapiado y sus empleados se enteraron cuando llegaron. ¿Final del emblema de la Calle Corrientes fundado en 1952?
La Calle Corrientes sufre una pérdida irreparable. El mítico restaurante El Palacio de la Papa Frita amaneció con su frente tapiado y todo indica que cerró sus puertas para siempre tras más de 70 años de historia. Hasta la jornada anterior, habían atendido al público con total normalidad.
Según informó el portal iProfesional, el tradicional local, ubicado en la avenida Corrientes al 1600 y fundado en 1952, sorprendió a todos con esta drástica decisión. Durante la madrugada del martes 3 de marzo, la fachada fue cubierta con chapas y, lamentablemente, los propios empleados se enteraron de la triste noticia recién cuando llegaron a cumplir su turno por la mañana.
Si bien los dueños aún no emitieron un comunicado oficial confirmando el cierre definitivo, los carteles con los precios fueron arrancados de la puerta y las redes sociales del lugar llevan años sin actualizarse. En medio del desconcierto, circula el fuerte trascendido de que un importante grupo gastronómico que ya opera en el centro porteño podría hacerse cargo del establecimiento, aunque por ahora es solo un rumor.
El impacto de la crisis económica y un proyecto trunco
El Palacio de la Papa Frita no logró esquivar la fuerte caída del consumo que golpea al sector. Aunque seguía siendo visitado por turistas y clientes fieles, la concurrencia había disminuido notablemente y estaba muy lejos de sus épocas de esplendor.
Cabe recordar que, antes de la pandemia, la empresa ya había comenzado a achicarse. En el año 2019, cerró su histórica sucursal de la calle Lavalle con la intención de abrir un nuevo espacio en Suipacha casi Corrientes, pero la llegada del Covid-19 paralizó ese proyecto para siempre.
70 años de historia y clientes ilustres en la calle Corrientes
Distinguido como "Restaurante Notable" por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el lugar se caracterizó siempre por sus abundantes platos y por ser el refugio ideal tras las salidas a los teatros porteños. Su icónico eslogan marcaba el pulso del lugar: "Donde siempre son las 12 para comer".
Famoso mundialmente por tener la cocina a la vista y por sus inigualables papas soufflé "infladas como zeppelines", el Palacio supo agasajar con su menú a personalidades históricas de la talla de Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia, Celia Cruz, Ástor Piazzolla, Luis Aguilé y Julio Iglesias.
Con las persianas bajas y el frente tapiado, Buenos Aires despide a un verdadero templo de su cultura culinaria.
