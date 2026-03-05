Qué pasó con El Palacio de la Papa Frita de la Avenida Corrientes

Cabe recordar que, antes de la pandemia, la empresa ya había comenzado a achicarse. En el año 2019, cerró su histórica sucursal de la calle Lavalle con la intención de abrir un nuevo espacio en Suipacha casi Corrientes, pero la llegada del Covid-19 paralizó ese proyecto para siempre.

70 años de historia y clientes ilustres en la calle Corrientes

Distinguido como "Restaurante Notable" por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el lugar se caracterizó siempre por sus abundantes platos y por ser el refugio ideal tras las salidas a los teatros porteños. Su icónico eslogan marcaba el pulso del lugar: "Donde siempre son las 12 para comer".

Famoso mundialmente por tener la cocina a la vista y por sus inigualables papas soufflé "infladas como zeppelines", el Palacio supo agasajar con su menú a personalidades históricas de la talla de Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia, Celia Cruz, Ástor Piazzolla, Luis Aguilé y Julio Iglesias.

Con las persianas bajas y el frente tapiado, Buenos Aires despide a un verdadero templo de su cultura culinaria.