¿Era muy caro comer en El Palacio de la Papa Frita de la Calle Corrientes?

Quienes iban en busca de su plato insignia, las legendarias Papas Soufflé, debían desembolsar $10.200 por la porción. Otras opciones clásicas de guarnición, como las papas fritas bastón, las papas rejilla o el puré, costaban $8.900.

A la hora de los platos principales, los clásicos bodegoneros mantenían precios competitivos:

Milanesa de Ternera con guarnición: $18.700.

Suprema de Pollo con guarnición: $18.700.

Milanesa a la Napolitana con guarnición: $27.500.

Incluso, para grupos grandes o familias, el restaurante ofrecía opciones "XL" para compartir. Por ejemplo, una Milanesa XL de Ternera con guarnición (rendidora para 6 personas) tenía un valor de $74.760, lo que abarataba considerablemente el costo individual.

Carnes, pastas y bebidas

Para los amantes de la parrilla, los cortes tradicionales también tenían valores de mercado: un Bife de Chorizo costaba $33.100, mientras que un Asado de Tira se ubicaba en los $39.700. Si la elección era pasta casera, un plato de tallarines costaba $6.200 y los clásicos ñoquis de papa salían $7.150 (a lo que había que sumarle entre $6.800 y $7.350 dependiendo de la salsa elegida).

En el apartado de bebidas sin alcohol, tanto las gaseosas como el agua mineral costaban $3.700. Una cerveza en lata (Quilmes de 473 cc) figuraba a $5.800.

Pasando en limpio, una persona podía comer una abundante milanesa con guarnición y tomar una gaseosa por menos de $25.000 final con el cubierto incluido. Un menú accesible y rendidor que, lamentablemente, no alcanzó para compensar la drástica caída general del consumo y los exorbitantes costos fijos inmobiliarios que terminaron empujando al Palacio fuera de su trono en la calle Corrientes.