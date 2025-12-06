Comer en el Balneario más famoso de Mar del Plata es más barato que en Brasil: precios que derriban un mito
En Florianópolis se promociona comer en la playa por 10.500 pesos en el Balneario más tradicional de Mar del Plata es más barato.
El verano llegó, como el futuro, hace rato: los más de 30 grados de estos días en ciudades como Buenos Aires o Mar del Plata adelantaron el inicio de la temporada estival, que promete en este 2026 ser una de las más calurosas de las últimas décadas.
Pero en estos tiempos, con el tipo de cambio atrasado, surgen las dudas: es más barato ir a Brasil o a la costa atlántica argentina. La cuestión de los traslados, pasajes de avión o tener que soportar manejar más de 24 horas, marcan que sigue siendo más conveniente quedarse en el país, sin disfrutar las temperaturas que pueden tener el país vecino, con un clima tropical envidiable.
De todos modos, muchos hacen foco en los precios, hasta el propio intendente de Florianópolis, Topázio Neto, hizo una recorrida por las playas buscando precios y encontró lo más barato pero es más caro que en Mar del Plata.
Mar del Plata más barato que Brasil
El intendente de Florianópolis sorprendió en las últimas horas al mostrar cuánto gastó durante una recorrida por las playas de la capital catarinense. Según detalló, logró comer y tomar al mediodía por apenas 10.500 pesos argentinos, una cifra que rápidamente llamó la atención de turistas argentinos que ya planifican sus vacaciones de verano.
El funcionario brasileño compartió su experiencia en redes sociales mientras visitaba distintos paradores, donde verificó precios, servicios y oferta gastronómica. Su publicación se viralizó en Argentina debido a la comparación inevitable con los valores que se manejan en los balnearios locales.
La respuesta desde Punta Mogotes: más barato y con “porción gigante”: A partir de esa declaración, el que no tardó en responder fue Augusto Digiovanni, empresario y propietario del Balneario 12 de Punta Mogotes, uno de los más reconocidos de Mar del Plata, en una entrevista con el canal de noticias C5N.
Digiovanni aseguró que en su establecimiento se puede comer por aún menos dinero que en las playas brasileñas y lanzó una propuesta concreta:
“Ofrecemos un sándwich de milanesa completo, gigante, como para dos personas, con gaseosa o agua de medio litro, por 9.800 pesos”, señaló. Además, se puede comer en un restaurante de lujo, con aire acondicionado, con el mar de fondo.
El empresario destacó que el balneario mantiene precios accesibles de cara a la temporada y que buscan seguir posicionándose como una opción competitiva frente a los destinos internacionales preferidos por los argentinos.
Punta Mogotes vs. Florianópolis: la comparación que ya comenzó
La publicación del intendente de Florianópolis y la contraoferta marplatense reavivaron el clásico debate por los costos de veranear en Argentina y en Brasil.
Mientras el sur de Brasil apuesta por combinar servicios con valores moderados, en Mar del Plata se intenta reforzar la idea de que todavía existen propuestas económicas y de buena calidad.
La temporada 2026 ya empieza a calentarse y todo indica que las comparaciones de precios entre ambas orillas del Atlántico seguirán siendo protagonistas.
