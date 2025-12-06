La respuesta desde Punta Mogotes: más barato y con “porción gigante”: A partir de esa declaración, el que no tardó en responder fue Augusto Digiovanni, empresario y propietario del Balneario 12 de Punta Mogotes, uno de los más reconocidos de Mar del Plata, en una entrevista con el canal de noticias C5N.

Digiovanni aseguró que en su establecimiento se puede comer por aún menos dinero que en las playas brasileñas y lanzó una propuesta concreta:

“Ofrecemos un sándwich de milanesa completo, gigante, como para dos personas, con gaseosa o agua de medio litro, por 9.800 pesos”, señaló. Además, se puede comer en un restaurante de lujo, con aire acondicionado, con el mar de fondo.

El empresario destacó que el balneario mantiene precios accesibles de cara a la temporada y que buscan seguir posicionándose como una opción competitiva frente a los destinos internacionales preferidos por los argentinos.

Punta Mogotes vs. Florianópolis: la comparación que ya comenzó

Augusto Digiovanni Augusto Digiovanni, Balneario 12 de Mar del Plata

La publicación del intendente de Florianópolis y la contraoferta marplatense reavivaron el clásico debate por los costos de veranear en Argentina y en Brasil.

Mientras el sur de Brasil apuesta por combinar servicios con valores moderados, en Mar del Plata se intenta reforzar la idea de que todavía existen propuestas económicas y de buena calidad.

La temporada 2026 ya empieza a calentarse y todo indica que las comparaciones de precios entre ambas orillas del Atlántico seguirán siendo protagonistas.